Mark van Bommel ziet heel wat goede dingen en lijkt klaar voor play-offs

Royal Antwerp FC haalde het dit weekend met 0-1 op bezoek bij KV Kortrijk. Het is daarmee honderd procent zeker van de Champions' Play-off. Mark van Bommel ziet bovendien steeds meer spelers goed presteren.

Hij scoorde niet voor Antwerp tegen KV Kortrijk, maar wat ons betreft was Jacob Ondrejka een van de mannen van de wedstrijd. De 21-jarige Zweed verbaasde menig keer met zijn traptechniek tegen de Kerels en vond meermaals Pirard op zijn weg.

Ook de paal hield hem van een doelpunt, op een vrije trap vond hij met een sublieme pass Toby Alderweireld aan de tweede paal. Het toont alleen maar aan dat Jacob Ondrejka heel veel indruk maakte tegen Kortrijk. Niet voor niets was hij genomineerd in ons team van de week deze speeldag.

© photonews

Door een zware breuk was hij er van september tot december niet bij voor Royal Antwerp, pas de laatste vijf speeldagen krijgt hij opnieuw basisplaatsen voor The Great Old. En daarbij is hij ook in het oog aan het springen van Mark van Bommel.

Steeds fitter wordende spelers is goede zaak

"Er zit standvastigheid in onze ploeg", aldus de coach van stamnummer 1. "Dat geeft houvast en zo halen we het maximale uit de groep. Het is alleen maar goed dat ook Ondrejka & co steeds fitter worden."

Volgende week kan Antwerp tegen Union SG de kloof op zestien punten brengen met de leider. Met oog op de play-offs willen ze een statement maken.