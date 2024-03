KV Mechelen blijft maar uitblinkers met topprestaties leveren, ook Antwerp-speler eerste keer top

Zoals elke week presenteren we u ons 'Team van de Week'. Na Nieuwjaar is er bijna nog geen enkele keer voorbij gegaan dat er niemand van KV Mechelen in stond. Vorige week waren ze zelfs met drie. En dat doen ze deze week nog eens dunnetjes over.

Doel

Het was kiezen in Charleroi-Cercle Brugge. Het zegt al veel over de match als de twee doelmannen de twee uitblinkers waren. Warleson moest echter net de duimen leggen omdat Hervé Koffi in minuut 90+6 nog een supersave uit zijn mouwen schudde.

Verdediging

De aanvallers van Westerlo liepen telkens tegen een muur. Die had ook een naam: David Bates. De verdediger was onklopbaar in alle duels, zoals al veel de laatste weken. Archaf Dari was bij Charleroi dan weer de man die Kévin Denkey onzichtbaar maakte.

En wat gezegd van goeie, ouwe Jan Vertonghen? Op zijn 36ste blijft hij enorm belangrijk zowel verdedigend als aanvallend. Hij scoorde de eerste treffer en lokte de penalty voor de derde uit, al was hij het er dan misschien zelf niet mee eens.

Middenveld

We kiezen deze keer voor een vijfmansmiddenveld. Castro-Montes - die de gelijkmaker scoorde tegen zijn ex-club Gent - speelt al maanden op een hoog niveau. Bjorn Meijer aan de andere kant kreeg de voorbije weken wel wat kritiek, maar was wel spelbepalend tegen OH Leuven.

© photonews

Centraal staat dan Bilal El Khannouss, die weer dirigeerde als vanouds bij Genk. Net als Rob Schoofs deed bij KV Mechelen. Schoofs begint trouwens een vaste klant te worden.

Wie dat niet is: Jacob Ondrejka. De Zweed is nog niet zo lang terug na een zware blessure, maar groeit met de week naar zijn beste vorm. Die gaan ze nog serieus kunnen gebruiken in de play-offs bij Antwerp. Voor hem is het ook de eerste nominatie dit seizoen.

Aanval

Kasper Dolberg was tegen RWDM een constante dreiging en hij was enorm veel betrokken in het spel. Hij zorgt ervoor dat Anderlecht een overtal heeft op het middenveld en gaat dan weer snel zijn plaats innemen. Hij scoorde ook uit penalty.

Nummer drie van Malinwa: Kevin Mrabti. Nog een Scandinaviër. De Zweedse aanvaller was weeral goed voor twee goals en was nu vier keer beslissend in de afgelopen vier matchen. Wat een verschil in zijn efficiëntie.