Kwam Antwerp heel goed weg tegen Union? "Ik word er wild van als dat gezegd wordt"

Antwerp en Union SG speelden zondagavond 1-1 gelijk. Naast het spel was er ook alweer veel te doen om de arbitrage.

Er werd één rode kaart uitgedeeld in de partij, en die was voor Union-speler Koki Machida. Hij kreeg zijn tweede geel zo'n 20 minuten voor het einde.

Jelle Bataille kwam dan weer goed weg na een zeer stevige ingreep op Machida.In de 51e minuut ging hij erg gevaarlijk door met het been hoog in de lucht. Hij kwam er met geel van af.

Oud-bondscoach René Vandereycken vindt dat hij hier altijd rood voor moest krijgen. "Voor die trap op Machida verdiende hij gewoon een rode kaart. Ik word er wild van als er dan gezegd wordt dat het niet zijn intentie was om tegen Machida te trappen. Hij zal voor die actie inderdaad niet denken ‘Nu ga ik Machida eens aantrappen’", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar eenmaal de actie bezig is, had hij zich kunnen én moeten inhouden. Ook al had hij Machida niet gezien. Spelers op het hoogste niveau vóelen een tegenstander aankomen. In een beweging kan je je dan toch altijd nog een beetje inhouden."

Verder vond Vandereycken wel dat Bataille geen slechte wedstrijd speelde. "Bataille was zeer aanwezig. In de eerste helft vond ik hem de meeste dreigende speler. Hij haalde er voordeel uit om tegen de aanvallend ingestelde Lapoussin te staan. Zijn voorzetten kwamen er wel te weinig uit en ik vond ook dat hij af en toe eens moest dribbelen tegen Burgess of Machida. Misschien was hij te moe om dat te doen, want hij kwam natuurlijk wel telkens van ver."