📷 Pro League bevestigt juiste datum voor finale van de Croky Cup

De bekerfinale tussen Union SG en Royal Antwerp FC heeft zijn exacte datum. Dat maakte de Pro League deze morgen bekend.

Zet het maar in je agenda, de finale van de Croky Cup tussen Union SG en Royal Antwerp FC wordt op 9 mei om 15.30 uur in het Koning Boudewijnstadion gespeeld.

Voorlopig was de bekerfinale op die datum vastgelegd, maar als Union SG in de Conference League verder was blijven doorstoten, dan kon de bekerfinale ook op 20 mei gespeeld worden.

Zover komt het nu echter niet. Door de Europese uitschakeling van de Brusselaars kan de finale op 9 mei afgewerkt worden, zoals origineel gepland was.

Royal Antwerp FC is de titelverdediger in de Croky Cup. Vorig jaar wonnen zij de finale van KV Mechelen.