Ook Van Bommel zwaar onder de indruk van één bepaalde kracht van Union: "Top drie van Europa"

Union gaat als titelfavoriet de play-offs in, al zagen ze hun enorme voorsprong wel nog slinken de laatste weken. De Brusselaars zijn echter al sinds september vorig jaar ongeslagen. Als ze dat volhouden tot het einde zal er niet veel aan te doen zijn.

Ook Antwerp kon hen niet - helemaal - aan het wankelen krijgen. Met tien man kwamen ze zelfs op voorsprong. Hoe moet de tegenstand dat oplossen? Mark van Bommel zal er de komende weken ook zijn hoofd over breken.

"Ik heb het al gezegd: voor mij zit Union bij de top drie of top vijf best counterende ploegen van Europa", zei Van Bommel. "Ik zeg dat met alle respect en zeker niet negatief. Dat is gewoon een feit. Ze geven de bal af, maar ze zijn oh zo gevaarlijk dan."

Op de counter had Union zondag inderdaad weer een pak kansen die eigenlijk een doelpunt hadden moeten opleveren. Nilsson, Ayensa en Lapoussin lieten het liggen. Van Bommel kon Union dit seizoen al twee keer op een gelijkspel houden. Maar ook op stilstaande fases zorgt de leider voor problemen.

"En ze rennen allemaal zo hard mogelijk, dat is karakter hebben”, klonk het nog bij Van Bommel. “Als zij moeten sprinten, dan sprinten ze. Ze doen er alles aan. En daarom is het net zo vervelend om tegen hun te spelen.”

Antwerp zal ze nog drie keer - inclusief bekerfinale - partij moeten geven. Van Bommel moet er dus iets op vinden om hun wapens af te pakken. Maar dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan.