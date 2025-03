Marc Degryse is duidelijk over Belgische topclub: "Ik verwacht daar eigenlijk weinig van in de play-offs"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp speelde een teleurstellende wedstrijd op Sclessin. Met een heel goed gevoel kan de club toch niet aan de play-offs beginnen.

Antwerp speelde zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie op het veld van Standard. Overtuigen lukte zeker niet voor The Great Old, dat het moeilijk had. De Rouches drukten de bezoekers gewoon weg en waren gevaarlijker.

Het was trouwens de eerste keer dat Standard meer balbezit had dan de tegenstander. Dan moeten er misschien toch vragen gesteld worden. Marc Degryse gaat niet op een verrassing wachten van Antwerp.

"Ik verwacht daar eigenlijk weinig van in de play-offs", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Zeker mocht de blessure voor Alderweireld ernstig zijn." Scans zullen nog moeten uitwijzen hoe serieus zijn kwetsuur is.

Onder Andries Ulderink verbeterde het spel nog niet voorlopig. "Het is me een raadsel waarom De Roeck is ontslagen. Te meer omdat ik niet zie hoe Andries Ulderink ineens de wonderdokter zou zijn."

Degryse stelt zich duidelijk vragen bij zijn werkwijze. "Gisteren haalde hij iets voorbij minuut zeventig Vincent Janssen naar de kant. Tja, de laatste die ik eraf zou halen als de dingen niet draaien, is Vincent Janssen."

Antwerp start met 23 punten aan de Champions' Play-offs, uiteindelijk een half puntje meer dan KAA Gent. Op maandag wordt de kalender bekendgemaakt.