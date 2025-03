Problemen voor Antwerp: geen referentiematch, maar vooral zorgen om Alderweireld

Royal Antwerp FC speelde 0-0 gelijk op bezoek bij Standard. Al zorgt de mogelijke blessure van Toby Alderweireld vooral voor een slecht gevoel.

Het was in de 87ste minuut dat het fout liep voor de kapitein van Royal Antwerp FC. De verdediger tastte na een duel naar zijn been en ging neer.

Door het bloed dat op zijn been te zien was, vermoeden we dat het om een contactblessure gaat. Een scheur of zo zou Alderweireld in deze fase van de competitie wel kunnen missen.

Alderweireld werd nog vervangen, maar wellicht valt het allemaal mee. De interlandbreak komt dan misschien ook op het juiste moment, voor Alderweireld, maar ook voor trainer Andries Ulderink.

“We kwamen naar hier om te winnen en een referentiematch te spelen onder de nieuwe coach, dat is helaas niet gelukt”, zegt Zeno Van Den Bosch aan Gazet van Antwerpen.

“We hebben nu twee weken de tijd om de ideeën van de nieuwe coach in de ploeg te krijgen. Iedereen op één lijn krijgen vooraleer de play-offs beginnen”, is volgens hem de bedoeling.

Over de blessure van zijn ploegmaat is nog niets geweten. “Toby is heel belangrijk voor de ploeg, hopelijk is het niet te ernstig en is hij fit voor de Champions’ Play-offs”, besluit Van Den Bosch.