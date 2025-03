Leko zet de puntjes op de i en wil in schoonheid afsluiten na het scoreloos gelijkspel tegen Antwerp

Standard en Royal Antwerp FC speelden 0-0 gelijk. Ivan Leko was achteraf bijzonder trots op zijn spelers.

In de middag al werd het duel tussen Standard en Royal Antwerp FC afgewerkt. Doelpunten vielen er niet, maar toch was de trainer van de Rouches tevreden over de prestatie van de Rouches.

“We waren beter en hadden de controle van minuut 1 tot 90 in handen. Het is spijtig dat we dit schitterende publiek – dat steeds achter ons is blijven staan – geen zege hebben kunnen schenken”, vertelt Ivan Leko aan Sporza.

De prestatie tegen The Great Old is voor Leko een basis voor de rest van de competitie. Standard komt daarvoor in de Europe Play-offs terecht en hoopt op een Europees ticket.

“Ik ben wel tevreden met de ploeg die ik gezien heb: scherp in duel, veel overgave, gedurfd voetbal … Toch is dit een belangrijk punt, want nu kunnen we ons als zevende goed voorbereiden op de Europe Play-offs”, gaat hij verder.

De Standardtrainer gelooft erin dat dit de basis van meer kan worden. “Op deze manier en met deze mentaliteit willen we nu doorgaan op ons elan. We willen in schoonheid afsluiten, want we willen tonen dat Standard zijn plaats in Europa heeft.”