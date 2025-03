Grote zorgen bij Antwerp: einde carrière voor Toby Alderweireld?

Heel Antwerp FC houdt zijn hart vast voor Toby Alderweireld. Hij viel uit tegen Standard, en speelde mogelijk al de laatste wedstrijd van zijn carrière.

Antwerp kon absoluut niet overtuigen op het veld van Standard. The Great Old speelde 0-0 gelijk en werd de hele wedstrijd gedomineerd. Toby Alderweireld deed het uitstekend achteraan.

Alleen liep het toch nog fout voor de centrale verdediger. Na een contact bleef hij zitten en greep hij naar het bovenbeen. Uit voorzorg werd Alderweireld gewisseld.

Het Laatste Nieuws meldt nu dat er dinsdag een scan op de planning staat die moet uitwijzen hoe ernstig zijn blessure is. Coach Andries Ulderink zei er op zijn persmoment ook al iets over.

"Het is voorlopig moeilijk in te schatten hoe erg het is. We wilden geen risico nemen. Hij had wat last van het bovenbeen. Ik hoop dat er de volgende dagen duidelijkheid komt", klonk het bij de Antwerp-trainer.

Iedereen weet dat Alderweireld aan zijn laatste jaar als prof bezig is. Een serieuzere blessure zou hem langere tijd aan de kant kunnen houden, waardoor het niet zeker is of hij een wedstrijd kan spelen deze play-offs... Het blijft bang afwachten.