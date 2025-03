Zelfs wanneer het doek al gevallen lijkt, blijft Beerschot slachtoffer van de VAR

Van alle ploegen die zich zorgen moesten maken om alsnog de Relegation Play Offs te spelen, was Westerlo misschien wel de ploeg die zich het minste zorgen moest maken. Al werden ze op het veld van Beerschot wel een handje geholpen.

Moedeloos op Het Kiel

Westerlo leek in de openingsfase tegen Beerschot toch even de stress uit de benen te moeten schudden want de thuisploeg kwam als beste ploeg voor de dag in het eigen stadion. En dat terwijl de troepen van Dirk Kuyt al bijna zeker zijn van degradatie nog voor de play offs effectief begonnen zijn.

Maar na mistasten van Matijas én missen van Sakamoto voor een leeg doel dankzij een sliding van Konstantopoulos, besloot de wedstrijdleiding om de Kemphanen een heel lichte strafschop toe te kennen. Van La Parra wou bij een hoekschop Rommens afhouden en raakte de Westerlo-speler daarbij onvrijwillig in de buurt van het aangezicht. VAR en scheidsrechter Lambrechts waren onverbiddellijk.

Het is om moedeloos van te worden als je het Beerschot-kamp vertegenwoordigt. Of die indruk gaf Dirk Kuyt toch na affluiten. "Het heeft geen zin om erover te spreken want het zal toch tegen me gebruikt worden", liet de Nederlander optekenen. "Ik ben enkel trots op hoe we de rug gerecht hebben na die strafschop."

Westerlo geeft toe

Bij tegenstander Westerlo was het speler Thomas Van den Keybus die als eerste zijn mening mocht geven over de strafschop op slag van rust. Maar hij vluchtte van het onderwerp door te zeggen dat hij de fase niet gezien had.

Wie de fase wel gezien had, waren de social media-beheerders van Westerlo. Ook zij stelden de beslissing van de scheidsrechter- in hun voordeel notabene- in twijfel. Een online zoektocht naar reacties van supporters en analisten levert eenzelfde beeld op: op een enkeling in de krochten van de comments na, vond niemand dit strafschop. Pijnlijk voor Beerschot, dat elk punt kan gebruiken. Westerlo had achteraf gezien geen punt meer nodig om zich te verzekeren van het behoud.