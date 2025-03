Westerlo moet het nu niet hebben van salonremise maar pakt zelf drie punten om behoud te verzekeren

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie is Westerlo met 1-2 gaan winnen in en tegen Beerschot. De Kemphanen hadden het niet moeilijk in het Olympisch Stadion maar profiteerden optimaal van de omstandigheden.

Sterk begin Beerschot

Westerlo was bij een punt zeker van het behoud maar zelfs bij een nederlaag moest een als-als-scenario zich voltrekken mocht Westerlo dan toch nog bij die laatste vier eindigen. Een salonremise dan maar zoals vorig seizoen? Neen, dat zat er ook niet in.

Want de thuisploeg mocht dan wel laatste staan en voor een onmogelijke opdracht om zich nog te redden, Beerschot nam het heft in handen op de slotspeeldag. Al-Sahafi kon Van La Parra al na en minuut spelen bereiken in de 16 maar de Nederlander raakte het leer niet vol waardoor de bal naast botste.

Henderson en Van La Parra kregen nog schietkansen en toonden dat beerschot helemaal niet ten dode opgeschreven was, maar aan efficiëntie ontbrak het bij Beerschot. Frigan kreeg op het kwartier een eerste kans voor de bezoekers. Bij hem ontbrak het niet enkel aan efficiëntie maar ook aan overzicht want er waren wel wat opties maar de spits besloot zelf te trappen, in de handen van Matijas.

Grabbelende Matijas leidt 0-1 in

Vervolgens eisten de doelmannen een hoofdrol op. Het begon met een uitstekende parade van Jungdal die met een fantastische parade een schot van Van La Parra vanonder zijn doellat duwde. Aan de overkant toonde Matijas zijn wispelturige kant nog eens door ver uit te komen op een hoge bal en dan half naast het leer te grabbelen. Sakamoto kreeg de bal niet in het lege doel want Konstantopoulos kwam net op tijd met een ultieme sliding.

Op de daaropvolgende corner kwam er bericht uit Tubeke dat er wat gebeurd was in de 16. Duwen en trekken bij een hoekschop, het is niet ongezien maar de VAR zag een elleboog van Van La Parra bij Rommens. Lambrechts keek naar de beelden en wees naar de stip. Een strenge belissing maar Yow liet het niet aan zijn hart komen en trapte de elfmeter ijskoud in doel.

Nog even spannende voor Westerlo

Westerlo besloot om in de tweede helft niet te veel risico te nemen tegen een onmondig Beerschot dat niet dezelfde kwaliteit op de mat kon brengen als in de eerste helft. Toch zat het gevaar in een klein hoekje want de eerst bal tussen de palen in de tweede helft was meteen goed voor een doelpunt. Redan gleed wel naar de lage voorzet van Al Ghamdi maar het was Rommens zelf die zijn doelman vloerde.

Op enkele minuten tijd ging Beerschot ei zo na op en over de Kemphanen na mistasten van Jungdall maar Reynols bracht op de lijn redding op een schot van Redan.

Meer en meer werd het duidelijk dat Westerlo zich ook met een nederlaag zou redden en kon het wat bevrijder spelen. Al werden ze wel geholpen door de thuisploeg. Colassin tikte een corner nogal lullig terug richting eerste paal. Neustädter bedankt en tikte van dichtbij de 1-2 tegen de touwen.

Beerschot kon niets meer terugdoen in de slotfase waardoor ze met 18 punten het seizoen beëindigen, maar liefst 13 punten achter een mogelijke redding. Westerlo heeft zich gered, Beerschot speelt de play offs tegen STVV en Cercle Brugge.