Dirk Kuyt spreekt zich over zorgwekkende situatie bij Beerschot: "Alles wat ik zeg kan tegen me gebruikt worden: mijn mond is gesnoerd"

De degradatie komt steeds dichterbij voor Beerschot. De Ratten verloren gisteren met 1-2 van Westerlo in hun laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie. Ondanks de moeilijke situatie blijft coach Dirk Kuyt tot het einde vechten.

Na de nederlaag gaf Dirk Kuyt toe dat de druk op hem groot is, vooral wanneer zijn team in de slotfase weer verliest. "Alles wat ik zeg wordt onder een vergrootglas gelegd. Mijn mond is gesnoerd", aldus de coach in De Gazet van Antwerpen over de arbitrage.

Met nog zes wedstrijden te spelen in de Relegation Play-offs, moet Beerschot maar liefst 13 punten goedmaken. Kuyt is zich dan ook bewust van de moeilijke taak die voor hem ligt.

“Als je een heel moeilijk doel voor ogen gaat stellen, lijkt dat altijd onhaalbaar. Het doel de volgende wedstrijden is proberen elke wedstrijd te winnen, moeilijker moeten we het onszelf niet maken", benadrukt Kuyt.

Ondanks de positieve benadering, blijft de situatie voor Beerschot uiterst zorgwekkend. Kuyt heeft dan ook geen illusies over de moeilijke weg die voor hen ligt.

“Misschien dat de strijd in de play-downs tussen andere ploegen zal gaan, maar wij gaan elke wedstrijd spelen om te winnen. We weten wat ons te wachten staat", besluit de Nederlander.