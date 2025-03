Leidt verdediger de Kemphanen in de Play-offs ook richting Europees voetbal? "Met die mentaliteit kunnen we verrassen"

Westerlo heeft gisteren met 1-2 gewonnen van Beerschot, dankzij een doelpunt van Roman Neustädter in de slotfase van de wedstrijd. De Kemphanen mogen zich nu richten op de Europe Play-offs, waar ze met een goed gevoel naartoe kunnen werken.

Het was Roman Neustädter die in de laatste minuten van de wedstrijd het verschil maakte. “Het was een gemakkelijke goal”, zei Neustädter na afloop in De Gazet van Antwerpen.

Deze overwinning betekende niet alleen de drie punten, maar ook dat Westerlo voor de derde keer op rij in de Europe Play-offs terechtkomt. "Voor de hele club is dit een geweldige opsteker. Want de laatste weken was er toch behoorlijk veel stress", concludeert de centrale verdediger.

Met de Play-offs in zicht, is er veel vertrouwen binnen de club over een goede afloop. Neustädter is er zelfs van overtuigd dat de Kemphanen kunnen verrassen in de Europe Play-offs.

“In de play-offs is alles mogelijk. We spelen elke wedstrijd om te winnen en met die mentaliteit kunnen we verrassen. Voor geen enkele tegenstander moeten we onderdoen", besluit Neustädter.

Of Westerlo echt kan verrassen en mogelijk Europees voetbal kan behalen, is nog af te wachten. Rond 17 uur wordt de kalender bekendgemaakt, en dan weten ze in de Kempen precies wat hen te wachten staat.