LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

STVV en KV Mechelen kruisen de degens op Stayen in een duel tussen twee verrassingen van het seizoen. Malinwa zit met veel afwezigen.

STVV ontvangt straks KV Mechelen op Stayen. De Kanaries staan momenteel vierde in het klassement met 33 punten terwijl Malinwa een plaats lager gerangschikt is met drie punten minder.

Zo krijgen we een clash tussen de twee revelaties van het seizoen te zien. Vooral KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest zal moeten puzzelen in zijn basiself.

Vanderbiest moet puzzelen

Mogelijk moet hij het stellen zonder De Wolf, Marsa, Halhal, Raman en Ouahabi. Bill Antonio is opgeroepen voor de Afrika Cup met Zimbabwe. Verder zijn er nog vier spelers onzeker.

Konaté (knie), Lauberbach (adductoren), Struyf (kuit) en Mrabti (ziek). Het wordt dus afwachten wat Vanderbiest op het veld zet. Zelf bleef hij op zijn persconferentie positief.



Met een clash tegen STVV komt de trainer oog in oog te staan met zijn beste vriend Wouter Vrancken. Dat de twee coaches het net allebei zo goed doen met hun clubs maakt het duel nog een pak interessanter.