Volg STVV - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 21/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19

STVV en KV Mechelen kruisen de degens op Stayen in een duel tussen twee verrassingen van het seizoen. Malinwa zit met veel afwezigen.

Tijd   16:00 
Vooraf

LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen
Foto: © photonews

STVV en KV Mechelen kruisen de degens op Stayen in een duel tussen twee verrassingen van het seizoen. Malinwa zit met veel afwezigen.

STVV ontvangt straks KV Mechelen op Stayen. De Kanaries staan momenteel vierde in het klassement met 33 punten terwijl Malinwa een plaats lager gerangschikt is met drie punten minder.

Zo krijgen we een clash tussen de twee revelaties van het seizoen te zien. Vooral KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest zal moeten puzzelen in zijn basiself.

Vanderbiest moet puzzelen

Mogelijk moet hij het stellen zonder De Wolf, Marsa, Halhal, Raman en Ouahabi. Bill Antonio is opgeroepen voor de Afrika Cup met Zimbabwe. Verder zijn er nog vier spelers onzeker.

Konaté (knie), Lauberbach (adductoren), Struyf (kuit) en Mrabti (ziek). Het wordt dus afwachten wat Vanderbiest op het veld zet. Zelf bleef hij op zijn persconferentie positief.


Met een clash tegen STVV komt de trainer oog in oog te staan met zijn beste vriend Wouter Vrancken. Dat de twee coaches het net allebei zo goed doen met hun clubs maakt het duel nog een pak interessanter.

Prono STVV - KV Mechelen

Vergelijking STVV - KV Mechelen

Positie

4
5

Punten

33
30

Gewonnen

10
8

Verloren

5
4

Gescoorde doelpunten

27
24

Doelpunten tegen

22
20

Gele kaarten

33
47

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

18
10
12
04/10 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
21/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
08/11 20:45 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
12/05 16:00 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
05/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 STVV STVV
03/12 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 STVV STVV
17/09 19:15 STVV STVV 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
11/03 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 STVV STVV
27/08 20:45 STVV STVV 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
04/03 20:45 STVV STVV 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
06/11 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 STVV STVV
03/04 18:30 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/09 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
28/02 20:30 STVV STVV 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 STVV STVV
23/01 20:30 STVV STVV 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
23/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
19/05 20:30 STVV STVV 7-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 STVV STVV
25/01 20:30 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/11 20:45 STVV STVV P2-2 KV Mechelen KV Mechelen
10/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
30/04 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
02/04 20:00 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/02 20:00 STVV STVV 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
17/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 STVV STVV
17/12 20:00 STVV STVV 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/07 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 STVV STVV
30/04 20:00 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
23/02 20:30 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
28/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 STVV STVV
03/05 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 STVV STVV
26/12 20:00 STVV STVV 5-2 KV Mechelen KV Mechelen
29/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 STVV STVV
28/08 19:30 STVV STVV 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 STVV STVV
22/12 20:00 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 STVV STVV
21/09 20:00 STVV STVV 5-1 KV Mechelen KV Mechelen
Wouter Vrancken nog altijd emotioneel voor KV Mechelen, STVV-coach ziet het als waardemeter

Wouter Vrancken nog altijd emotioneel voor KV Mechelen, STVV-coach ziet het als waardemeter

19/12

Zondag om 16 uur staat op Stayen de confrontatie tussen STVV en KV Mechelen gepland. Voor de Kanaries is het een cruciaal duel voor de Champions' Play-offs, een week voor z...

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
