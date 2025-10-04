De reactie die Vrancken wilde zien na de derby tegen Genk: KV Mechelen na voorsprong nog onderuit tegen STVV

Zou KV Mechelen naar een voorlopige tweede plek springen of kon STVV reageren na de Limburgse derby waar zoveel om te doen was? Met die vraag begonnen beide ploegen aan hun onderling duel.

Na hun eerdere samenwerking bij Mechelen namen Vanderbiest en Vrancken het nu eens tegen elkaar op. Ze behielden na de vorige speeldag grotendeels het vertrouwen in hun opstellingen, alleen kwam Ferrari aan de aftrap bij STVV. De Truienaars hadden tegen ook het betere van het veldspel en lieten zien dat ze zeker niet aangeslagen waren na de ongelukkige derbynederlaag tegen Genk.

Miras zweefde een vrijschop van Yamamoto uit zijn doel. KVM acteerde slordig maar sterk verdedigend, zoals het al een heel seizoen voor de dag kwam. Dan was het uitkijken naar toch eens een moment van kwaliteit. Lauberbach kon met de punt van de schoen bij een voorzet van Koudou, na een aanval die hij zelf opzette. De parade van Kokubo was nodig.

STVV maakt owngoal en mist penalty met rust in zicht

Even later stond het toch 1-0. Aan de tweede paal kopte Marsa een voorzet terug in het pak en Taniguchi liep de 1-0 in eigen doel. STVV had wel quasi onmiddellijk kunnen gelijkmaken na een foutieve tackle van Diouf op Ferrari. Die laatste eiste de bal zelf op, maar Miras dook naar de goede hoek. Op de beelden leek de Spanjaard te vroeg te vertrekken, de VAR liet de elfmeter echter niet hernemen.

Eigenlijk een dubbele opdoffer waar STVV mee naar de kleedkamers werd gestuurd, maar de Kanaries ontsnapten na de pauze wel aan de 2-0. Op aangeven van Koudou leek Bafdili voorbestemd om te scoren. Via Kokubo ging het schot tegen de paal, Bafdili besloot de herneming langs de verkeerde kant van het zijnet. Namens STVV dreigden Vanwesemael en Sissako in het vierde kwartier: hun schoten waren te centraal.

Tweede penalty leidt Truiense comeback in

De gelijkmaker kwam alsnog op het bord, omdat Ferrari op de arm van Diouf kopte. Ref Vergoote en de VAR kenden STVV een tweede penalty toe. Muja schoot wel raak, ook al ging Miras naar de goede hoek. De Spaanse doelman redde daarna nog de Mechelse meubelen op pogingen van Muja en Matsuzawa. Goto kopte wel raak, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

De RSCA-huurling bleef wel alert en kon in de slotfase de voorzet van Yamamoto binnentikken. Deze telde wél en zorgde ook voor de beslissing: Sint-Truiden met de drie punten naar huis. Ferrari maakte in extremis zelfs de 1-3. De Kanaries blijven al voor de zevende keer op rij ongeslagen tegen Malinwa en springen ook over de Kakkers naar de vierde plek in de rangschikking.