Shogo Taniguchi 40'
1-0
1-1
69' Arbnor Muja (pen)
1-2
87' Keisuke Goto
1-3
90+5' Andres Ferrari
Datum: 04/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Achter de Kazerne
De reactie die Vrancken wilde zien na de derby tegen Genk: KV Mechelen na voorsprong nog onderuit tegen STVV
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
De reactie die Vrancken wilde zien na de derby tegen Genk: KV Mechelen na voorsprong nog onderuit tegen STVV
Foto: © photonews

Zou KV Mechelen naar een voorlopige tweede plek springen of kon STVV reageren na de Limburgse derby waar zoveel om te doen was? Met die vraag begonnen beide ploegen aan hun onderling duel.

Na hun eerdere samenwerking bij Mechelen namen Vanderbiest en Vrancken het nu eens tegen elkaar op. Ze behielden na de vorige speeldag grotendeels het vertrouwen in hun opstellingen, alleen kwam Ferrari aan de aftrap bij STVV. De Truienaars hadden tegen ook het betere van het veldspel en lieten zien dat ze zeker niet aangeslagen waren na de ongelukkige derbynederlaag tegen Genk. 

Miras zweefde een vrijschop van Yamamoto uit zijn doel. KVM acteerde slordig maar sterk verdedigend, zoals het al een heel seizoen voor de dag kwam. Dan was het uitkijken naar toch eens een moment van kwaliteit. Lauberbach kon met de punt van de schoen bij een voorzet van Koudou, na een aanval die hij zelf opzette. De parade van Kokubo was nodig. 

STVV maakt owngoal en mist penalty met rust in zicht

Even later stond het toch 1-0. Aan de tweede paal kopte Marsa een voorzet terug in het pak en Taniguchi liep de 1-0 in eigen doel. STVV had wel quasi onmiddellijk kunnen gelijkmaken na een foutieve tackle van Diouf op Ferrari. Die laatste eiste de bal zelf op, maar Miras dook naar de goede hoek. Op de beelden leek de Spanjaard te vroeg te vertrekken, de VAR liet de elfmeter echter niet hernemen.

Eigenlijk een dubbele opdoffer waar STVV mee naar de kleedkamers werd gestuurd, maar de Kanaries ontsnapten na de pauze wel aan de 2-0. Op aangeven van Koudou leek Bafdili voorbestemd om te scoren. Via Kokubo ging het schot tegen de paal, Bafdili besloot de herneming langs de verkeerde kant van het zijnet. Namens STVV dreigden Vanwesemael en Sissako in het vierde kwartier: hun schoten waren te centraal. 

Tweede penalty leidt Truiense comeback in

De gelijkmaker kwam alsnog op het bord, omdat Ferrari op de arm van Diouf kopte. Ref Vergoote en de VAR kenden STVV een tweede penalty toe. Muja schoot wel raak, ook al ging Miras naar de goede hoek. De Spaanse doelman redde daarna nog de Mechelse meubelen op pogingen van Muja en Matsuzawa. Goto kopte wel raak, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. 

De RSCA-huurling bleef wel alert en kon in de slotfase de voorzet van Yamamoto binnentikken. Deze telde wél en zorgde ook voor de beslissing: Sint-Truiden met de drie punten naar huis. Ferrari maakte in extremis zelfs de 1-3. De Kanaries blijven al voor de zevende keer op rij ongeslagen tegen Malinwa en springen ook over de Kakkers naar de vierde plek in de rangschikking. 

Opstellingen

  Speler G Beoordeel
13 Miras Nacho 90' -
4 Diouf Gora 90' -
2 Halhal Redouane   90' -
8 Konaté Mory 90' -
7 Koudou Therence 70' -
6 Hammar Fredrik   90' -
17 Servais Mathis   90' -
3 Marsa Jose 81' -
9 van Brederode Myron 81' -
20 Lauberbach Lion 90' -
35 Bafdili Bilal 70' -
  Bank G Beoordeel
Decoene Massimo -  
14 Raman Benito 20' -
15 Van Ingelgom Tijn -  
18 Truyf Ian -  
18 Struyf Ian -  
19 Mrabti Kerim 9'  
22 Golic Lovro -  
23 Zekri Moncef 9'  
32 Willockx Axel -  
38 Antonio Bill 20' -

  Speler G Beoordeel
16 Kokubo Leobrian 90' -
20 Van Helden Rein 18' -
26 Musliu Visar 90' -
5 Taniguchi Shogo 90' -
3 Hata Taiga 71' -
8 Sissako Abdoulaye 90' -
6 Yamamoto Rihito 90' -
60 Vanwesemael Robert-Jan 90' -
9 Ferrari Andres  90' -
10 Sebaoui Ilias 70' -
42 Goto Keisuke 90' -
  Bank G Beoordeel
1 Benachour Illyès -  
7 Muja Arbnor 72' -
11 Delpupo Isaias -  
18 Juklerød Simen 19' -
21 Lendfers Matt -  
22 Janssens Wolke -  
33 Diriken Alouis -  
34 Lambotte Hugo -  
38 Matsuzawa Kaito 20' -
