Datum: 03/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
KAA Gent gebruikt ook tegen Charleroi zijn beste wapen en hijst zich naast Club Brugge op plek twee!
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
| 3 reacties
KAA Gent gebruikt ook tegen Charleroi zijn beste wapen en hijst zich naast Club Brugge op plek twee!
Foto: © photonews

KAA Gent heeft een nieuwe, belangrijke driepunter weten bij te schrijven. Door de zege tegen Charleroi staat het voorlopig gedeeld tweede met Club Brugge en heeft het stilaan de goede vibes te pakken. Charleroi doet een slechte zaak in het klassement.

Er stond heel wat op het spel in de Planet Group Arena bij de opener van speeldag 10 in de Jupiler Pro League. KAA Gent kon (even) gedeeld tweede worden als het won van Charleroi, terwijl de Zebra's op en over Gent naar een vijfde plaats konden springen.

Na de 2-4 op Cercle Brugge had Ivan Leko geen reden tot wisselen en dus zette hij de elf zelfde namen tussen de lijnen. Bij Charleroi koos Rik De Mil voor de opnieuw fitte Yacine Titraoui. Hij verwees Boukamir naar de bank. 

Snelle voorsprong Gent via Ito met geluk, heerlijke penseeltrek Pflücke voor gelijkmaker Charleroi

De bezoekers wilden Gent meteen naar de keel grijpen en dat leverde ook meteen wat druk op, maar het was Gent dat eerst met een verwittiging van Gandelman en daarna met een doelpunt de beste start wist te maken. Ito profiteerde van een afgeweken bal om in de korte hoek de 1-0 te maken.

Charleroi reageerde niet aangeslagen en wilde op zoek gaan naar de gelijkmaker. Na een fout van Samoise op Romsaas was het Pflücke die met een penseeltrek de niet eens zo onverdiende 1-1 op het scorebord wist te zetten.

De rest van de eerste helft en het leeuwendeel van de tweede helft was daarna een maat voor niets. Charleroi had geleerd van de beelden van Cercle - Gent en weigerde dezelfde ruimtes te geven aan de Buffalo's.

Omri Gandelman zet Gent in extase - Buffalo's staan nu tweede in de stand

Niet op elk gebied hadden ze echter geleerd, want Gent heeft nog een extra wapen: de stilstaande fase. Op een corner kon Skoras plots van dichtbij de bal tot bij Gandelman lepelen, die staalhard binnenkopte voorbij Delavallée.

Charleroi probeerde daarna nog een gelijkmaker te versieren, maar het miste daadkracht in de rechthoek van Roef. Kanga miste nog dé kans op de 3-1 in de omschakeling, maar de Buffalo's hielden de drie punten wel thuis en staan voorlopig naast Club Brugge op plek twee.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KAA Gent KAA Gent
  Speler G Beoordeel
33 Roef Davy 90' -
44 Van Der Heyden Siebe 90' -
3 Paskotsi Maksim 90' -
29 Duverne Jean-Kevin 90' -
8 Skoras Michal A 78' -
37 Kadri Abdelkahar 90' -
17 Delorge Mathias A 60' -
18 Samoise Matisse   90' -
15 Ito Atsuki 90' -
6 Gandelman Omri 89' -
7 Kanga Wilfried   90' -
  Bank G Beoordeel
11 Sonko Momodou -  
14 Vanzeir Dante -  
19 Surdez Franck 12' -
20 Araujo Tiago -  
22 Lopes Leonardo Da Silva 1'  
25 Essaouabi Hatim -  
27 De Vlieger Tibe -  
30 Peersman Kjell -  
45 Goore Hyllarion 30' -

Charleroi Charleroi
  Speler G Beoordeel
55 Delavallee Martin 90' -
24 Nzita Mardochee 90' -
95 Keita Cheick 84' -
4 Ousou Aiham 90' -
3 Van Den Kerkhof Kevin   75' -
5 Camara Etienne   84' -
22 Titraoui Yacine   90' -
17 Bernier Antoine 68' -
8 Romsaas Jakob Napoleon 90' -
14 Pflücke Patrick 90' -
21 Scheidler Aurélien 90' -
  Bank G Beoordeel
9 Szymczak Filip 15' -
23 Gaudin Jules -  
25 Colassin Antoine -  
27 Blum Lewin   22' -
28 Asante Raymond 6'  
30 Kone Mohamed -  
32 Boukamir Mehdi -  
43 Benaets Quentin 6'  
56 Boukamir Amine -  
Herbeleef KAA Gent - Charleroi

Vooraf

LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

09:45

KAA Gent speelt vrijdagavond alweer tegen Sporting Charleroi op speeldag 10 van de Jupiler Pro League. En dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden. Beide teams kunnen...

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved