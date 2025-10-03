KAA Gent gebruikt ook tegen Charleroi zijn beste wapen en hijst zich naast Club Brugge op plek twee!

KAA Gent heeft een nieuwe, belangrijke driepunter weten bij te schrijven. Door de zege tegen Charleroi staat het voorlopig gedeeld tweede met Club Brugge en heeft het stilaan de goede vibes te pakken. Charleroi doet een slechte zaak in het klassement.

Er stond heel wat op het spel in de Planet Group Arena bij de opener van speeldag 10 in de Jupiler Pro League. KAA Gent kon (even) gedeeld tweede worden als het won van Charleroi, terwijl de Zebra's op en over Gent naar een vijfde plaats konden springen.

Na de 2-4 op Cercle Brugge had Ivan Leko geen reden tot wisselen en dus zette hij de elf zelfde namen tussen de lijnen. Bij Charleroi koos Rik De Mil voor de opnieuw fitte Yacine Titraoui. Hij verwees Boukamir naar de bank.

Snelle voorsprong Gent via Ito met geluk, heerlijke penseeltrek Pflücke voor gelijkmaker Charleroi

De bezoekers wilden Gent meteen naar de keel grijpen en dat leverde ook meteen wat druk op, maar het was Gent dat eerst met een verwittiging van Gandelman en daarna met een doelpunt de beste start wist te maken. Ito profiteerde van een afgeweken bal om in de korte hoek de 1-0 te maken.

Charleroi reageerde niet aangeslagen en wilde op zoek gaan naar de gelijkmaker. Na een fout van Samoise op Romsaas was het Pflücke die met een penseeltrek de niet eens zo onverdiende 1-1 op het scorebord wist te zetten.

De rest van de eerste helft en het leeuwendeel van de tweede helft was daarna een maat voor niets. Charleroi had geleerd van de beelden van Cercle - Gent en weigerde dezelfde ruimtes te geven aan de Buffalo's.

Omri Gandelman zet Gent in extase - Buffalo's staan nu tweede in de stand

Niet op elk gebied hadden ze echter geleerd, want Gent heeft nog een extra wapen: de stilstaande fase. Op een corner kon Skoras plots van dichtbij de bal tot bij Gandelman lepelen, die staalhard binnenkopte voorbij Delavallée.

Charleroi probeerde daarna nog een gelijkmaker te versieren, maar het miste daadkracht in de rechthoek van Roef. Kanga miste nog dé kans op de 3-1 in de omschakeling, maar de Buffalo's hielden de drie punten wel thuis en staan voorlopig naast Club Brugge op plek twee.