Keert KAA Gent terug naar de tijd van Vanhaezebrouck? Kjeld Fort legt het uit

Met de aanstelling van Kjeld Fort als operationeel directeur met sportieve bevoegdheid, kreeg KAA Gent een vernieuwde structuur. In zijn eerste interview licht Fort de recente veranderingen en keuzes binnen de club toe.

De club nam recent afscheid van Arnar Vidarsson, die formeel nog sportief manager was. “Onze structuur is gewijzigd”, aldus Fort. “Met een directiecomité van vier mensen: Sebastien Ronse voornamelijk voor het nonsportieve, Steven Beulque voor het financiële, Sam Baro en ikzelf.” Op het vertrek van Vidarsson wordt niet verder ingegaan. “Uit respect voor Arnar.”

Geen afrekening



Volgens Fort is er geen sprake van een persoonlijke afrekening. “De functie van sportief manager is gewoon uit de organisatie geschrapt. We kregen een flinke realitycheck. Sam verdient een pluim dat hij actie onderneemt als zaken niet lopen zoals het hoort.” In mei werd Fort gevraagd om samen met Michel Louwagie een hoofdcoach aan te stellen die beter aansloot bij het DNA van de club.

Voetbalkennis en rol van de trainer

De afwezigheid van ex-profvoetballers in de leiding roept vragen op over de aanwezige voetbalknowhow. “Ik ben er niet van overtuigd dat je in eerste klasse moet hebben gespeeld om een voetbalclub te leiden”, aldus Fort. Hij verwijst naar de impact van recente aanwinsten als bewijs dat de kennis nog aanwezig is. Over coach Ivan Leko is hij duidelijk. “Hij doet meer dan de elf zetten. Hij denkt echt mee om die winnaarsmentaliteit hier op alle vlakken te installeren.”

Tijd van Vanhaezebrouck

Hoewel Leko een duidelijke stem heeft in het sportieve beleid, benadrukt Fort dat beslissingen gezamenlijk worden genomen. “Voor alle duidelijkheid zijn er een aantal mensen die samen beslissingen nemen, niet één iemand.” Daarmee pareert hij de kritiek dat KAA Gent terugkeert naar de tijd van Hein Vanhaezebrouck, toen die voor de club ook veel meer was dan enkel de trainer.

Leko wordt echter wel heel vroeg betrokken bij het transferproces. “Als we bezig zijn met een speler is hij de eerste om die speler ook eens te spreken”. Volgens Fort verliep de integratie van nieuwkomers vlot. “Hier is geen enkele speler binnengekomen waar hij zijn akkoord niet over gaf. Gent zal nooit een onemanshow worden waarin één iemand alles beslist”, verwijst hij nog eens naar de tijd van Vanhaezebrouck.