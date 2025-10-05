Vreemde ingreep Hasi rendeert: invaller Cvetkovic beslist Clasico tegen Standard één minuut na zijn invalbeurt

De eerste helft mogen we eigen snel vergeten. Er zat veel te weinig aanvallende dreiging in om leuk te zijn. De tweede helft was een ander paar mouwen. Na vijf minuten in de tweede helft voerde Besnik Hasi drie wissels door en dat rendeerde meteen.

De sfeer zat er goed in nu er weer uitsupporters waren toegelaten. De vraag die vooraf door iedereen gesteld werd: zouden we eens een kwaliteitsvolle Clasico krijgen? Het antwoord kwam al vlug in de match: veel slordigheden, veel geknok en weinig kansen.

Angulo rood?

Niet dat het zo slecht was hoor, maar elke keer een match van één van die twee - voormalige - toppers begint, hoop je toch eens iets leuk en attractief te zien. We moesten het echter doen met een hoop afstandsschoten. De beste kans was nog voor Rafiki, maar de Luikse winger kapte zijn tegenstander dan wel goed uit, zijn schot was heel wat minder.

Veel inzet en veel duels wel. Bij eentje daarvan ontsnapte Angulo aan rood toen hij vol op de kuit van Ilaimaharitra ging staan. Geel, maar we hebben al voor minder een ander kleur karton zien trekken. Het kabbelde daarna wat door, zonder enig echt doelgevaar.

De Cat lichtpunt, Vazquez weer dramatisch

Eén lichtpuntje op het veld: Nathan De Cat. Als Anderlecht straks moet beslissen of ze hem naar het WK U17 willen laten vertrekken, moeten ze toch maar eens nadenken. De Cat stak er als verdedigende middenvelder met kop en schouders bovenuit.

De slechtste op het veld speelde echter ook bij Anderlecht. U had de commentaren tijdens de rust eens moeten horen. De fans kwamen in grote getale met ons spreken om over de Argentijn te klagen. Het was bij momenten wat overdreven, maar ja... Met de controles van de spits kan je een compilatie maken voor 'Videodinges'. Voor de jongere lezers: een programma met de onnozelste huisgemaakte filmpjes.

Invaller Cvetkovic scoort na één minuut

En dan: vijf minuten ver in de tweede helft. Een woedende Besnik Hasi roept Camara, Verschaeren en Cvetkovic bij zich. Drie wissels direct na de rust, dat hebben we nog niet gezien. Vazquez, Sardella en Huerta eraf. Eén minuut later: 1-0 via Cvetkovic na een schot van Verschaeren.

Je kan het moeilijk pijnlijker bedenken voor Vazquez. Zijn positie in het elftal wordt immers stilaan onhoudbaar. Standard probeerde te reageren, maar als je het dit Anderlecht van Hasi één ding moet nageven: de organisatie staat goed.

Standard scoorde wel via Karamoko, maar ref Van Driessche floot onmiddellijk. Lawrence hield Coosemans immers vast. Standard eindigde de match nog met tien na twee domme gele kaarten voor Karamoko wegens klagen bij de ref. Anderlecht won wel verdiend, maar bij Standard gaan ze wel over die fout van Angulo klagen. Terecht ook volgens ons. Al zal Besnik Hasi daar zeker niet rouwig om zijn.