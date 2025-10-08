"Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos"

RSC Anderlecht won afgelopen weekend van Standard de Liège en staat zo knap op een derde plaats in het klassement, op vijf punten van leider Union SG. Toch blijft het spelbeeld bedroevend.

De manier waarop RSC Anderlecht met 1-0 won van Standard was niet om over naar huis te schrijven, integendeel. Eerdere thuiswedstrijden tegen onder meer Antwerp, Genk en Gent leverden ook nauwelijks spektakel op.

Peter Vandenbempt kan alleen maar zuchten bij niveau Anderlecht - Standard

Ook Peter Vandenbempt keek afgelopen weekend naar de Clasico en was niet echt onder de indruk. Een luide zucht maakte zich meester van hem in de podcast Vandenbempt toen er naar de partij werd gevraagd.

“Het was gewoon een slechte wedstrijd, met heel veel hopeloos en matig voetbal van beide ploegen”, aldus de man van de radio. “Standard was maar een schim van de ploeg die het vorige week was tegen Club Brugge.”

Anderlecht is krampachtig op zoek naar creativiteit en genialiteit

“Anderlecht blijft dan weer krampachtig op zoek naar een beetje creativiteit, een beetje genialiteit. De overwinning was misschien wel verdiend, maar Standard was terecht boos over de mogelijke rode kaart van Angulo.”

“Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis. Nathan De Cat heeft klasse en flair, die past bij het huis. Hij is nu al onmisbaar op zijn zeventien jaar. Cvetkovic maakte dan weer een goede goal, maar het is nog afwachten voor we spreken over een nieuwe Jestrovic. Hopen mag.”

