Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren

De Clasico tegen Standard leverde Anderlecht drie punten op, maar vooral een nieuwe realiteit. De 18-jarige Mihajlo Cvetkovic besliste de match met zijn allereerste doelpunt voor de A-ploeg. En dat was meer dan zomaar een winnende treffer.

Het voelde als het begin van een verschuiving in de hiërarchie van paars-wit. Cvetkovic kwam pas één minuut eerder op het veld, maar toonde meteen wat Anderlecht de voorbije weken had gemist: efficiëntie, instinct en lef in de zestien.

Niet met volle zin bij Futures

De jonge Serviër had al weken het gevoel dat zijn kans eraan kwam, na een reeks sterke prestaties bij de RSCA Futures, waar hij met tegenzin maar discipline bleef spelen. Tegen Standard bewees hij dat zijn geduld niet voor niets was.



“Ik heb lang gewacht op dit moment", zei Cvetkovic na afloop. “Het was een moeilijke match, maar ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen met mijn eerste goal. Hopelijk volgen er nog veel.”

Zijn vreugde contrasteerde met de frustratie van een spits die zijn plaats dreigt te verliezen. Luis Vázquez werd door Hasi lang beschermd, maar dat geduld lijkt bij de coach en zeker ook bij de fans stilaan uitgeput.

Luis Vazquez heeft bij de fans al zijn krediet verloren

De kritiek op Vázquez is loeiend hard. Buiten zijn werkkracht brengt hij te weinig: geen gevoel voor positie, weinig dreiging, en nauwelijks efficiëntie. De supporters van Anderlecht willen na deze Clasico nog één ding heel duidelijk maken: starten met Vázquez in de spits wordt niet langer getolereerd.

Besnik Hasi lijkt dat ook te beseffen. “Cvetkovic zet stappen vooruit", zei de coach na de wedstrijd. “Hij is jong, maar hij toont honger en werklust. Je weet hoe moeilijk het is om in de aanval van Anderlecht te spelen, maar hij zou niet de eerste Joegoslaaf zijn die hier bepalend wordt.”

Een zin die kan tellen als symbolische deur die opengaat. De integratie van de jonge Serviër verliep niet zonder horten of stoten. Zijn taalbarrière maakte de communicatie moeilijk, maar volgens de staf zet hij ook daar nu grote stappen. En met het vertrouwen van de trainer én de fans kan Cvetkovic na de interlandbreak wel eens de spitspositie definitief opeisen.