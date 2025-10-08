Standard is trots, Anderlecht behoort tot de voortrekkers: hoe de EFC het voetbal van morgen wil vormgeven

Foto: © photonews

De ECA (European Club Association) heeft een grote verandering aangekondigd en verandert in de EFC (European Football Clubs). Maar achter dit aankondigingseffect, wat is de rol van deze organisatie en wat zijn de gevolgen voor het Belgische voetbal?

"Wij zijn EFC Football. Standard Luik, als lidclub van de EFC, is trots om deel uit te maken van dit nieuwe tijdperk": deze publicatie op de sociale media van Standard dateert van gisterenavond en heeft de Rouches-supporters enigszins verward. Wat hebben deze drie letters met het beheer van hun club te maken?

Deze vraag is niet alleen in Luik gesteld. Dertien Belgische clubs maken namelijk deel uit van de European Football Clubs. Achter deze nieuwe naam gaat het grootste syndicaat van Europese voetbalclubs schuil. Opgericht in 2008 en momenteel voorgezeten door Nasser Al-Khelaifi, telt de EFC maar liefst 800 clubs onder haar leden, waaronder 139 vrouwenteams.

Wat is het doel van de organisatie? Collectief de belangen van haar leden verdedigen in besprekingen met de UEFA en de FIFA. En er is werk aan de winkel. Tussen de overvolle speelschema's, de conflicten tussen clubs en bonden, de verplichting om internationale spelers vrij te geven en de kwestie van de salarissen, zijn er genoeg wrijvingen geweest.

In 2021 veroorzaakte het plan om een Europese Super League te creëren zelfs het vertrek van verschillende clubs, die daarna weer werden opgenomen. Wat toen de ECA (European Club Association) werd genoemd, had bijgedragen aan het opgeven van het project.

Een bepaalde visie op het Europese voetbal

Sinds de oprichting 17 jaar geleden hebben de 16 oprichtende clubs (Bayern München, Chelsea, Manchester United, Dinamo Zagreb, FC Kopenhagen, Glasgow Rangers, FC Barcelona, Real Madrid, Olympique Lyonnais, Olympiakós, Juventus, AC Milan, FC Birkirkara, Ajax Amsterdam, FC Porto en... RSC Anderlecht) het project voortgezet met enkele geslaagde resultaten.

In 2012 slaagde de voorloper van de EFC erin een akkoord te bereiken waarin een vergoeding werd voorzien voor clubs waarvan de spelers geblesseerd raakten tijdens hun nationale teamverplichtingen, in ruil voor de verplichting om deze spelers vrij te geven tijdens internationale pauzes. Het syndicaat heeft ook een financieel solidariteitsprincipe ingesteld. In 2025 heeft het zo 440 miljoen euro ondersteund voor clubs die niet deelnemen aan Europese competities.

Maatregelen, vergezeld van talrijke financiële hulpmiddelen, die de Belgische clubs de afgelopen jaren enorm hebben geholpen. Vooral omdat de prijs ervoor verwaarloosbaar is. De dertien Belgische clubs die betrokken zijn bij de EFC betalen nauwelijks... 100 euro per jaar. Anderlecht, de Club Brugge, Gent en Antwerp zijn gewone leden vanwege hun regelmatige deelname aan UEFA-interclubcompetities. Zij stemmen over alle kwesties tijdens een algemene vergadering en zijn verkiesbaar in alle organen.

Daarnaast zijn Cercle Brugge, Eupen, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, RWDM, Standard en Westerlo geassocieerde leden vanwege hun meer incidentele deelname aan UEFA-competities. Zij stemmen om hun vertegenwoordigers in het bestuur en in andere organen te kiezen.

Geen spoor van Union Saint-Gilloise op de lijst. En dat is niet verrassend: hun voorzitter Alex Muzio staat aan het hoofd van de UEC (Union of European Club), de 'rivaliserende' vakbond. Andere Belgische leiders hebben de kant van de EFC gekozen. Zo zetelen Ingrid Vanherle (algemeen directeur van Standard Femina), Bart Verhaeghe en Michael Verschueren in het Uitvoerend Comité.

De laatstgenoemde (wiens vader Michel Verschueren deel uitmaakte van het allereerste Uitvoerend Comité in 2008) heeft daar een belangrijke rol. Een reden die verklaart waarom hij waarschijnlijk niet de volgende voorzitter van Anderlecht zal worden. Zijn werk op Europees niveau is zeer tijdrovend, waardoor het voorzitterschap van Sporting betekent dat hij zijn huidige rol zou moeten opgeven.

Naast de naamsverandering is de EFC volop in beweging. Meer dan 800 leden, afkomstig uit 55 UEFA-verenigingen, zijn momenteel in Rome bijeen voor de 32e Algemene Vergadering van het syndicaat. De discussies zijn opnieuw volop aanwezig om de stemmen te harmoniseren tegenover de UEFA en de FIFA. Of het nu gaat om de ontwikkeling van vrouwenvoetbal, financiële duurzaamheid of de rechten en plichten van clubs en spelers bij transfers, de agenda is bijzonder vol.

