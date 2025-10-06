Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Clasico tegen Standard stal Nathan De Cat gisteren de show met een indrukwekkende prestatie op het middenveld. Analist Alexander Teklak viel vooral voor de zekerheid en het zelfvertrouwen van de jonge Anderlecht-speler.

“Ik zou niet het woord ‘maturiteit’ gebruiken, want daar heeft hij nog tijd voor, maar zijn zelfverzekerdheid is indrukwekkend", zegt Teklak in LDH.

Volgens Teklak is De Cat duidelijk overtuigd van zijn eigen kunnen. “Hij weet wat zijn kwaliteiten zijn en speelt er volledig naar. Die eigenschappen geven hem de voorbeschikking om uit te groeien tot een moderne middenvelder", vervolgt de analist.

Lees ook... Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

Contract snel verlengen

Het contract van De Cat loopt nog tot 2027, maar Teklak waarschuwt dat Anderlecht snel moet handelen. “Het volgende belangrijke hoofdstuk wordt het veiligstellen van zijn contract. Met zo’n jonge speler van potentieel zullen aanbiedingen van andere clubs niet lang op zich laten wachten.”

Teklak wijst op een uitdaging bij de contractonderhandelingen. “Het eerste contract van een jonge speler als hij is vaak al zo hoog dat het onmogelijk is dat het tweede proportioneel kan zijn. Dat kan spanningen veroorzaken in het team.”

“Er kunnen ook jaloezieproblemen ontstaan bij oudere spelers. Zij vragen zich af: ‘Hij is pas 17 en heeft enkele wedstrijden in eerste klasse gespeeld… en ik?’ Dat is iets waar een club tactisch mee moet omgaan", benadrukt Teklak.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Nathan De Cat

Meer nieuws

Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

16:52
13
Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

19:00
"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen Analyse

"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen

18:40
Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

17:30
Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

12:40
3
Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

18:20
"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen Analyse

"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

11:40
"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities" Opinie

"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"

17:15
RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

16:00
Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

18:00
Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

15:30
5
Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

07:40
13
Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

16:20
Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet te geloven"

Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet te geloven"

07:21
Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

15:15
Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

13:30
Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren Analyse

Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren

06:00
1
Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

14:30
6
Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

14:58
Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

14:00
3
Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

22:30
29
Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

13:00
2
"Het maakt me gek": Standard voelt zich benadeeld door de arbitrage na Clasico Interview

"Het maakt me gek": Standard voelt zich benadeeld door de arbitrage na Clasico

22:00
Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

12:50
KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

12:00
De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

12:10
Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

11:45
Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

11:20
2
Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

12:20
🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

20:30
1
't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

11:30
3
Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt Reactie

Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt

10:15
3
Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

11:10
1
"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

10:30
7
📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

11:00
1
Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten" Swakken Swakken over Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig" Jerre76 Jerre76 over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel IXL IXL over 🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier Dog3 Dog3 over Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit RememberLierse RememberLierse over 🎥 Had Nilson Angulo hier een rode kaart moeten krijgen in Anderlecht - Standard? dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - Union SG: 1- Stigo12 Stigo12 over "Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent fanskb fanskb over Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved