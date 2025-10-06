Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

In de Clasico tegen Standard stal Nathan De Cat gisteren de show met een indrukwekkende prestatie op het middenveld. Analist Alexander Teklak viel vooral voor de zekerheid en het zelfvertrouwen van de jonge Anderlecht-speler.

“Ik zou niet het woord ‘maturiteit’ gebruiken, want daar heeft hij nog tijd voor, maar zijn zelfverzekerdheid is indrukwekkend", zegt Teklak in LDH.

Volgens Teklak is De Cat duidelijk overtuigd van zijn eigen kunnen. “Hij weet wat zijn kwaliteiten zijn en speelt er volledig naar. Die eigenschappen geven hem de voorbeschikking om uit te groeien tot een moderne middenvelder", vervolgt de analist.



Contract snel verlengen

Het contract van De Cat loopt nog tot 2027, maar Teklak waarschuwt dat Anderlecht snel moet handelen. “Het volgende belangrijke hoofdstuk wordt het veiligstellen van zijn contract. Met zo’n jonge speler van potentieel zullen aanbiedingen van andere clubs niet lang op zich laten wachten.”

Teklak wijst op een uitdaging bij de contractonderhandelingen. “Het eerste contract van een jonge speler als hij is vaak al zo hoog dat het onmogelijk is dat het tweede proportioneel kan zijn. Dat kan spanningen veroorzaken in het team.”

“Er kunnen ook jaloezieproblemen ontstaan bij oudere spelers. Zij vragen zich af: ‘Hij is pas 17 en heeft enkele wedstrijden in eerste klasse gespeeld… en ik?’ Dat is iets waar een club tactisch mee moet omgaan", benadrukt Teklak.