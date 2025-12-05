KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

KV Mechelen had in Charleroi niets in te brengen. Van de eerste tot de laatste minuut kwam Malinwa nooit in aanmerking voor de kwalificatie en de teleurstelling droop van de gezichten na de uitschakeling in de beker.

Aanvoerder Fredrik Hammar wilde achteraf geen zondebok aanwijzen. “Ik gooi mijn ploeggenoten niet onder de bus”, klonk het. Hij nam het op voor Moncef Zekri, die kort na rust de penaltyfout beging die leidde tot de 1-0.

Volgens Hammar mag de fout dan “dom” zijn, de intentie van zijn ploegmaat staat voor hem voorop. “Ik zal tijdens een match niet vitten op iemand die 100% alles geeft, en na de match zal ik niet slecht praten over een speler”, zei de kapitein. “We zitten met een jonge groep en kritiek geven op dat moment helpt hen niet vooruit.”

Hammar benadrukte dat hij energie wil brengen in de groep. “Ik probeer een kapitein te zijn die vooruitduwt en niet afbreekt”, verklaarde hij. “Na een jaar in België hoop ik dat iedereen dat ondertussen weet.”

KV Mechelen had amper kansen

Ook Myron van Brederode hield een wrang gevoel over aan de bekerexit. “Dit is zo’n belangrijk toernooi voor ons”, zei hij. De winger wees erop dat KV Mechelen amper kansen kreeg: “Je kan ze op twee vingers tellen, de uitgespeelde mogelijkheden die we hadden.”

Lees ook... Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte›Van Brederode nam zijn deel van de verantwoordelijkheid. “De club heeft me gehaald om creativiteit te brengen en kansen te creëren”, gaf hij toe. “Als we winnen is het lachen, gieren, brullen, maar nu blijft vooral een slecht gevoel hangen.”