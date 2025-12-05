🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

Besnik Hasi heeft de perceptie rond hem helemaal gedraaid. De Kosovaarse trainer van Anderlecht zag een maand geleden zijn stoel wankelen, maar zit er nu steviger in dan ooit na winstmatchen tegen Club Brugge, Union en Genk. Zo'n maand... da's lang geleden bij paars-wit.

Anderlecht viert opnieuw een overwinning. Na een sterke reeks in de competitie bevestigde het team zijn vorm met een felbevochten comeback in de Croky Cup. Trainer Besnik Hasi was vol lof na de match.

Na de verlossende 1-3 tegen Genk barstte het feest helemaal los. Spelers vielen elkaar in de armen, stafleden renden het veld op en zelfs wisselspelers die niet speelden, deden mee.

Jullie hebben getoond dat jullie beter zijn dan Genk

Het feest ging door na het laatste fluitsignaal, met Hasi in het midden van de cirkel. Hij riep zijn spelers toe en benadrukte dat ze hadden laten zien beter te zijn dan hun tegenstander. De Anderlecht-fans hebben de trainer intussen in de armen gesloten, wat ze ook duidelijk laten merken op sociale media.

Lees ook... Anderlecht stoot door na thriller in Genk: dit heeft trainer Besnik Hasi te zeggen›Toch was de overwinning niet vanzelfsprekend. Hasi gaf eerlijk toe dat het team de wedstrijd soft en slordig begon en dat de achterstand verdiend was.

In de eerste helft had Anderlecht duidelijk moeite met Genk. Het team werd collectief achteruitgeduwd en kreeg geen grip op de Limburgse storm.

Hasi erkende dat Genk sneller en beter was in die fase. Anderlecht was te slordig aan de bal en te weinig dominant in de duels, maar kwam sterk terug om alsnog te winnen.