Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

Club Brugge ziet opnieuw een speler wegvallen. Romeo Vermant liep een hersenschudding op na een stevige botsing met OHL-verdediger Dussenne en moet verplicht rust nemen. Aan Den Dreef ontbraken ook Spileers, Romero en Diakhon.

Door de hersenschudding moet Vermant zeker de verplaatsing naar STVV missen, aldus HLN. Club vertrekt vandaag al naar Stayen om er op het kunstgras voor te bereiden op het duel dat als een topmatch wordt beschouwd.

De jonge aanvaller richt zich nu op de thuiswedstrijd tegen Arsenal, al is ook die partij hoogst onzeker. Bij een hersenschudding staat voorzichtigheid voorop, en Club volgt zijn herstel dag per dag op.

Ziekenboeg Club Brugge zit goed vol

Voor Club Brugge is dit alweer een nieuwe domper in een seizoen vol afwezigen. Bjorn Meijer keerde wel terug, maar de lijst met geblesseerden blijft lang, met uiteenlopende blessures bij onder meer Mignolet, Audoor, Sabbe, Reis en Jackers.

De club verwijst naar de drukke kalender als oorzaak voor de vele problemen. Brugge speelde al 28 wedstrijden, inclusief vier cruciale duels in de CL-voorrondes. Bovendien telt de kern een pak internationals die ook daar veel minuten maken.

In Leuven kwamen gelukkig enkele invallers op de voorgrond. Hugo Vetlesen scoorde en speelde sterk, en ook Gustaf Nilsson leverde een degelijke invalbeurt af. Mogelijk opent de blessure van Vermant de deur voor hun definitieve reintegratie.