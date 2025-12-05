Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge ziet opnieuw een speler wegvallen. Romeo Vermant liep een hersenschudding op na een stevige botsing met OHL-verdediger Dussenne en moet verplicht rust nemen. Aan Den Dreef ontbraken ook Spileers, Romero en Diakhon.

Door de hersenschudding moet Vermant zeker de verplaatsing naar STVV missen, aldus HLN. Club vertrekt vandaag al naar Stayen om er op het kunstgras voor te bereiden op het duel dat als een topmatch wordt beschouwd.

De jonge aanvaller richt zich nu op de thuiswedstrijd tegen Arsenal, al is ook die partij hoogst onzeker. Bij een hersenschudding staat voorzichtigheid voorop, en Club volgt zijn herstel dag per dag op.

Ziekenboeg Club Brugge zit goed vol

Voor Club Brugge is dit alweer een nieuwe domper in een seizoen vol afwezigen. Bjorn Meijer keerde wel terug, maar de lijst met geblesseerden blijft lang, met uiteenlopende blessures bij onder meer Mignolet, Audoor, Sabbe, Reis en Jackers.

De club verwijst naar de drukke kalender als oorzaak voor de vele problemen. Brugge speelde al 28 wedstrijden, inclusief vier cruciale duels in de CL-voorrondes. Bovendien telt de kern een pak internationals die ook daar veel minuten maken.

In Leuven kwamen gelukkig enkele invallers op de voorgrond. Hugo Vetlesen scoorde en speelde sterk, en ook Gustaf Nilsson leverde een degelijke invalbeurt af. Mogelijk opent de blessure van Vermant de deur voor hun definitieve reintegratie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (06/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Romeo Vermant

Meer nieuws

Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

09:30
Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

09:15
🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

09:00
Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

06:00
Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

07:20
5
Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

08:20
Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

08:00
KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

07:40
Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

07:00
Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper

Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper

23:59
5
Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"

Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"

06:30
1
Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

06:15
Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

23:09
'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'

'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'

22:30
'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

23:00
Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen

Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen

22:34
Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

22:00
Anderlecht-CEO Bornauw duidelijk: dít is het ideale competitieformat

Anderlecht-CEO Bornauw duidelijk: dít is het ideale competitieformat

21:20
'Pocognoli kan Club Brugge beroven van defensief toptarget'

'Pocognoli kan Club Brugge beroven van defensief toptarget'

19:38
KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

21:40
Niemand kan naast Karetsas ... en ook deze spelers maakten indruk in onze competitie

Niemand kan naast Karetsas ... en ook deze spelers maakten indruk in onze competitie

20:40
'Ondanks interesse uit JPL: toptalent lijkt naar AC Milan te verkassen'

'Ondanks interesse uit JPL: toptalent lijkt naar AC Milan te verkassen'

21:00
Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

20:52
Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

15:45
'Neymar mag dromen van toptransfer naar deze drie Europese grootmachten'

'Neymar mag dromen van toptransfer naar deze drie Europese grootmachten'

20:20
Opgelet Rudi Garcia: FIFA werkt aan nieuwigheden die het WK op zijn kop kunnen zetten

Opgelet Rudi Garcia: FIFA werkt aan nieuwigheden die het WK op zijn kop kunnen zetten

20:00
1
'El Khannouss met knaltransfer terug naar de Premier League?'

'El Khannouss met knaltransfer terug naar de Premier League?'

19:20
Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

19:00
Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van?

Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van?

18:40
3
Anderlecht stoot door na thriller in Genk: dit heeft trainer Besnik Hasi te zeggen

Anderlecht stoot door na thriller in Genk: dit heeft trainer Besnik Hasi te zeggen

00:12
Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

17:40
4
Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

18:20
Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

18:00
9
Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen" Interview

Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"

17:00
Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

17:09
30
🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Reactie

🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt

14:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land Mr bacardi Mr bacardi over KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan LordJozef LordJozef over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - Anderlecht: 1-3 GregoG GregoG over Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is" CringeMedia CringeMedia over Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper .. .. over Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos" Nelvafrel Nelvafrel over Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van? Swakke25 Swakke25 over Charleroi - KV Mechelen: 2-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved