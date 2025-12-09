Domper voor STVV: vaste basispion mist clash met Anderlecht

Sint-Truiden zette zijn reputatie van seizoensrevelatie afgelopen weekend nog wat kracht bij door Club Brugge te verslaan met 3-2. Komend weekend wacht RSC Anderlecht, maar voor die wedstrijd moeten de Kanaries het stellen zonder een vaste kracht.

Dankzij de zege tegen Blauw-zwart klom STVV naar de tweede plek in de stand met 33 punten uit 17 gespeelde wedstrijden. Een knap rapport voor de Limburgers, dat doet dromen van een eindnotering in de top zes.

STVV staat komend weekend tegen Anderlecht opnieuw voor een topper. Een nieuwe goede prestatie zou de ambities nog wat kracht kunnen bijzetten. Robert-Jan Vanwesemael zal er echter niet bij zijn tegen de Brusselaars.

Vanwesemael is geschorst tegen RSCA

De flankverdediger pakte tegen Club Brugge immers zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor geschorst voor het duel tegen Anderlecht. Een domper voor STVV, want Vanwesemael is een basispion.

Hij kwam dit seizoen al vijftien keer in actie in de Jupiler Pro League, waarvan vijftien keer in de basis. Hij scoorde één keer, tegen La Louvière, en deelde één assist uit, tegen Anderlecht.



STVV-coach Wouter Vrancken kan voor het overige ook niet rekenen op Taiga Hata. De Japanner is nog steeds out met een knieblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen OH Leuven (1-2-winst).