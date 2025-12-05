Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

Jules Van Cleemput blikte in La Dernière Heure terug op zijn carrière en de trainers die hem het meest hebben beïnvloed. Hij aarzelt niet om namen te noemen.

Beste en meest markante coaches

Van Cleemput beëindigde zijn loopbaan op 27-jarige leeftijd na herhaalde blessures. “Ik volg het voetbal niet meer zo intens. Toen ik Club Brugge – Antwerp ging bekijken, merkte ik dat het nog steeds moeilijk voor me is. Het doet nog een beetje pijn”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Zijn beste coach noemt hij Felice Mazzù, die hem vertrouwen gaf en vaak met hem sprak. De meest markante trainer was Wouter Vrancken. Bij een duel tegen Sint-Truiden raakte Van Cleemput geblesseerd maar bleef op het veld. Kort daarna scoorde Yohan Boli. In de kleedkamer reageerde Vrancken fel. “Hij sloeg zo hard op een kast dat hij bijna zijn hand brak.” Ondanks die confrontaties erkent Van Cleemput dat Vrancken bepalend was voor zijn carrière.

Moeilijke samenwerking en herinneringen

Met Dennis van Wijk klikte het niet. Bij de start van het seizoen werd Van Cleemput eerst naar de reserven verwezen, daarna basisspeler en een week later weer naar de tribune. Kort daarna werd Van Wijk ontslagen.

Zijn mooiste herinnering situeert hij niet in de bekerfinale van 2019, waar hij door blessure niet kon spelen, maar in zijn tweede seizoen bij Charleroi. “De supporters hebben me toen echt omarmd. Ze riepen mijn naam bij elke tackle.” Dat gevoel van erkenning noemt hij sterker dan bij zijn periode in Mechelen.

Zijn slechtste wedstrijd vond plaats tegen Eupen in november 2020. Door gezondheidsproblemen speelde hij ondermaats. "We verloren met 3-1 en dat was grotendeels mijn schuld." Hij benadrukte dat zijn vader altijd streng was en hem ook na die match wees op de slechte prestatie.

Als beste wedstrijd noemt hij het duel tegen Genk in oktober 2021 onder coach Still. “Ik had geen enkele moeite om Junya Ito, Paul Onuachu of Theo Bongonda af te stoppen, besluit Van Cleemput.