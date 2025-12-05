Bankzitter van Club Brugge overtreft verrassend spelers van Real Madrid en Benfica

Jorne Spileers speelt dit seizoen niet veel, maar zijn statistieken trekken de aandacht. Het CIES klasseert hem als nummer één in een welbepaald domein.

Jorne Spileers is dit seizoen geen basisspeler bij Club Brugge, maar de Belg blinkt uit op een heel specifiek gebied. De 20-jarige verdediger verlengde in juli zijn contract tot juni 2028, een teken dat de club in hem wil investeren.

Zelfs met weinig speelminuten laat Spileers zien dat hij het spel uitstekend kan hervatten. Zijn passes naar voren en zijn kalmte met de bal vallen in de smaak bij specialisten. Het CIES plaatst hem onder de beste verdedigers ter wereld in termen van teamprogressie.

Vertical play masters as per @CIES_Football progression index* with @impect_official, U2⃣3⃣ centre backs

🥇 #JorneSpileers 🇧🇪

🥈 #DeanHuijsen 🇪🇸

🥉 #AntonioSilva 🇵🇹

* Passes advancing the team of >30m in own half, 15m bw halves, >10m in opp.half & success rate

Top 💯 👉… pic.twitter.com/ZBPpOlUnTf — CIES Football Obs (@CIES_Football) December 3, 2025

Zijn waarde wordt geschat op drie miljoen euro, maar dit zou kunnen stijgen als hij zo doorgaat. Zijn cijfers overtreffen die van verdedigers zoals Dean Huijsen of Antonio Silva.

En de Belgen?

Andere jonge Belgen blinken ook uit op dit gebied. Zeno Debast en Matte Smets tonen aan dat de Pro League veel verdedigers vormt die een bijdrage kunnen leveren aan het spel.

De toekomst hangt af van de speeltijd van Spileers. Met meer speelminuten zou hij belangrijker kunnen worden bij Brugge. Momenteel zijn Brandon Mechele en Joel Ordoñez onaantastbaar in de basiself.