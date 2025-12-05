Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

Anderlecht zadelde KRC Genk met een zware kater op. Na verlengingen moesten de Limburgers zich gewonnen geven, terwijl er véél meer in zat.

"Het gaat om het resultaat en niet om hoe je speelt", zuchtte een teleurgestelde Patrik Hrosovsky na de 1-3 zege tegen Anderlecht. Genk heeft gestreden, was een groot stuk van de wedstrijd beter dan zijn tegenstander, maar kon de zege niet over de streep trekken.

"We speelden tegen een goede ploeg. Natuurlijk krijgen zijn ook kansen, maar wij creëerden veel meer. Die tweede moest er gewoon in", beseft de Slovaak. "Het is een zware teleurstelling dat zeker. Maar we hebben nog veel om voor te spelen, want we doen het goed in Europa en staan in de top zes in de eigen competitie."

Nu volgt een clash op het veld van Antwerp. Met verlengingen in de benen, plus de enorme teleurstelling, is de voorbereiding op die match niet ideaal. "Maar zij speelden ook 120 minuten", merkt Hrosovsky op. "Het is duidelijk dat het om het mentale zal gaan, en niet het fysieke."

Genk domineert maar geeft alles alsnog uit handen

Bij Genk speelde het verhaal van het seizoen zich opnieuw af. Veel dominantie, genoeg kansen, maar uiteindelijk wordt er te weinig mee gedaan. "Dat is waarom we niet meer punten hebben in het klassement ook."

"We moeten gewoon efficiënter zijn voor doel. De keuzes die we maken in het laatste derde van het veld moeten beter", zegt Hrosovsky. Er wordt op getraind volgens de middenvelder, maar er speelt meer.

"Op training doen we het, maar tijdens de wedstrijd is het toch steeds wat anders. In het stadion, en met die druk er bovenop. Je kan het wel deels trainen, want het heeft met techniek te maken. Maar die game-factor is meer mentaal", besluit hij.