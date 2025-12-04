Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De onzekerheid rond de uitzendrechten in het Belgische voetbal blijft toenemen. DAZN stopte het contract en betaalt niet meer, waardoor clubs en fans in spanning blijven over wat er met de beelden gebeurt.

Iedereen is ondertussen wel bekend met de chaos die rond het uitzenden van het Belgisch voetbal draait. DAZN zette eenzijdig het contract stop, betaalt niet meer, maar ontvangt nog wel het geld van zijn klanten.

Dit zorgt voor grote onzekerheid. DAZN zendt voorlopig de beelden nog wel uit, maar voor de clubs en de Pro League is dit geen oplossing voor de lange termijn. De clubs worden op deze manier namelijk ook niet betaald.

Maar ook voor de beelden op zich kan dit in het ergste geval problemen geven. Wat als DAZN plots stopt? Zijn er dan werkelijk nergens nog beelden te vinden?

Andere omroepen mogen filmen als DAZN stopt

Minister van Media Cieltje Van Achter verzekert de fans dat ze gerust mogen zijn over één ding. Wanneer DAZN geen beelden meer uitzendt, mogen andere bronnen voor samenvattingen zorgen.

Het Nieuwsblad schrijft dat VRT en DPG Media al contact hebben opgenomen met elkaar. Dit om te praten over de mogelijkheid om zelf beelden te filmen om in hun nieuwsuitzendingen te gebruiken.

"Het mediadecreet garandeert immers het recht op korte berichtgeving. Wanneer DAZN zijn rechten niet uitoefent, hebben andere omroepen het recht om zelf beelden te maken. Dat is een belangrijke garantie voor de voetbalfans én voor onze nieuwsvoorziening", zegt Minister Van Achter.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

18:20
Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

18:00
1
Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen" Interview

Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"

17:00
Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

17:09
15
Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

15:45
KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

16:30
1
KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

16:00
1
Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge Interview

Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

15:00
'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

15:30
1
Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

15:15
Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag Reactie

Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag

15:15
Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

14:40
🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Reactie

🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt

14:30
3
Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

14:20
LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

14:10
Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

14:15
'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

14:00
Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

13:31
9
Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

12:40
19
KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

13:00
"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent Reactie

"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent

12:15
1
Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

12:00
17
Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

12:30
2
Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

12:20
3
🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Reactie

🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel

11:30
18
Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

12:00
DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

11:40
2
Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Reactie

Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet

10:55
3
Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

11:10
Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

10:15
Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

11:00
Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

10:30
2
"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

10:00
6
Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

09:40
Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

09:00
6
Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

09:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump DenC DenC over Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie Boktor Boktor over Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN Boktor Boktor over Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK King Side v13 King Side v13 over "Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar" Soloria Soloria over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Jérome Bele Bele Nfong Jérome Bele Bele Nfong over KRC Genk - Anderlecht: - .. .. over Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land Maneblussertje Maneblussertje over KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved