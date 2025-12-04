Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

De onzekerheid rond de uitzendrechten in het Belgische voetbal blijft toenemen. DAZN stopte het contract en betaalt niet meer, waardoor clubs en fans in spanning blijven over wat er met de beelden gebeurt.

Iedereen is ondertussen wel bekend met de chaos die rond het uitzenden van het Belgisch voetbal draait. DAZN zette eenzijdig het contract stop, betaalt niet meer, maar ontvangt nog wel het geld van zijn klanten.

Dit zorgt voor grote onzekerheid. DAZN zendt voorlopig de beelden nog wel uit, maar voor de clubs en de Pro League is dit geen oplossing voor de lange termijn. De clubs worden op deze manier namelijk ook niet betaald.

Maar ook voor de beelden op zich kan dit in het ergste geval problemen geven. Wat als DAZN plots stopt? Zijn er dan werkelijk nergens nog beelden te vinden?

Andere omroepen mogen filmen als DAZN stopt

Minister van Media Cieltje Van Achter verzekert de fans dat ze gerust mogen zijn over één ding. Wanneer DAZN geen beelden meer uitzendt, mogen andere bronnen voor samenvattingen zorgen.

Het Nieuwsblad schrijft dat VRT en DPG Media al contact hebben opgenomen met elkaar. Dit om te praten over de mogelijkheid om zelf beelden te filmen om in hun nieuwsuitzendingen te gebruiken.

"Het mediadecreet garandeert immers het recht op korte berichtgeving. Wanneer DAZN zijn rechten niet uitoefent, hebben andere omroepen het recht om zelf beelden te maken. Dat is een belangrijke garantie voor de voetbalfans én voor onze nieuwsvoorziening", zegt Minister Van Achter.