Interview Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"

Brandon Morren Loïc Woos
Brandon Morren en Loïc Woos vanuit SL16 Football Campus
Reageer
Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"
Foto: © photonews

Bij het terugdenken aan de heenwedstrijd tussen Standard en Cercle Brugge had Ibe Hautekiet geen al te fraaie woorden over voor de voormalige Standard-coach Mircea Rednic. Volgens hem hadden de spelers "geen plan", iets wat vandaag wél anders is.

Standard kan zich geen nieuwe misstap veroorloven na de bekeruitschakeling tegen Dender. De Rouches moeten eindelijk een reeks neerzetten in de competitie om te blijven dromen van de top 6 en een nieuwe verloren seizoen te vermijden. Zaterdag (16u00) moeten ze dus een heel ander gezicht tonen op het veld van Cercle Brugge.

De heenwedstrijd staat nog steeds in het geheugen gegrift. Onder Mircea Rednic ging Standard zwaar onderuit met 0-3, een score die al na 45 minuten op het bord stond na een dramatische prestatie. In de perszaal blikte Ibe Hautekiet donderdag terug op dat duel, en hij spaarde de voormalige coach allerminst.

Hautekiet benadrukt wat er misliep onder Rednic

"Ik wil absoluut naar Cercle en tonen dat wij niet meer hetzelfde Standard zijn. Ik herinner mij die vorige match nog goed: het was rampzalig. We hadden geen plan. Veel spelers wisten niet wat ze moesten doen."

"Thomas (Henry) was geschorst, de tactiek was voor enkele jongens niet duidelijk en we verdedigden slecht. In de tweede helft hadden we nog wat kansen, maar toen was het al veel te laat."

Lees ook... Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle BruggeHet zijn harde woorden richting de Roemeense ex-trainer. Tegelijk benadrukte Hautekiet dat onder Vincent Euvrard "alles beter loopt", ondanks wisselende resultaten. De spelers weten tenminste weer wat van hen verwacht wordt.

"Nu hebben we voor elke match een plan. We weten beter wat we moeten doen en hebben een duidelijk idee. Er is een groot verschil met het seizoensbegin. Tegen Dender lag het aan individuele fouten en balverlies hoog op het veld. In ons verdedigend blok zat het goed. We dachten ook dat Dender niet meer zou terugkomen, maar we hebben onszelf geklopt door individuele fouten. Zonder dat had het evengoed 0-3 voor ons kunnen zijn", besloot Hautekiet.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Cercle Brugge - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (06/12).

