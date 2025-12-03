DONE DEAL: Antwerp gaat hard en legt onder meer Verstappen vast

Royal Antwerp heeft er nog geen makkelijk seizoen opzitten tot dusver. De toekomst lijkt er dan weer wél goed uit te zien. Steeds meer jonkies krijgen een profcontract, waardoor ook de RAFC Academy aan belang aan het winnen is.

De U23 van Antwerp staat momenteel vierde in de 2e Amateurklasse B en mag dus van promotie richting 1e Amateurklasse dromen. Bovendien zijn er de voorbije maanden en jaren al heel wat jonkies doorgebroken bij de A-kern.

Denken we aan Zeno Van Den Bosch of Arthur Vermeeren, die ondertussen al naar het buitenland is getrokken. Maar ook van de 17-jarige Semm Renders wordt veel verwacht.

Royal Antwerp FC legt twee 15-jarigen vast

Ondertussen zijn er met Mathis Lens en Jayden Verstappen twee 15-jarigen vastgelegd met een eerste contract bij de RAFC Academy. Dat maakte The Great Old bekend via de sociale media.

"Eerste profcontract voor de 15-jarige Jayden Verstappen! Jayden speelt al sinds de U9 voor Rood-Wit en groeide uit tot een betrouwbare centrale verdediger bij onze U16. Hij is sterk in duel en comfortabel aan de bal", aldus RAFC.

"Mathis Lens (15) heeft zijn eerste profcontract getekend! Onze U16-doelman speelt al sinds zijn negende bij The Great Old en werd meermaals geselecteerd voor de nationale U16."