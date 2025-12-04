KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen wil zich herstellen van de nederlaag tegen Standard en krijgt woensdag in de Croky Cup een nieuwe kans tegen Charleroi, in een duel waarin beide teams veel te winnen hebben.

Afgelopen weekend verloor KV Mechelen met 0-1 van Standard. Een resultaat dat ze Achter de Kazerne niet zagen aankomen. Maar woensdag krijgt Malinwa een kans om de rug opnieuw te rechten. In de Croky Cup nemen ze het op tegen Charleroi.

"Iedereen weet hoe belangrijk de beker voor ons is. Al zal dat voor Charleroi evenzeer zo zijn. Het heeft een goede ploeg en ik denk dat ze zelf niet hadden verwacht om op die tiende plek te staan", zegt trainer Fred Vanderbies bij Het Nieuwsblad.

Hammar is er weer bij

Veel ploegen kiezen ervoor om wat te roteren in de Beker, maar als een ploeg vol voor de eindwinst wil gaan is dat niet steeds een goed idee. Vanderbiest moet afwachten wat zijn tegenstander zal doen.

"Dus het is de kat uit de boom kijken: willen ze die kloof met de top zes verkleinen of vol voor die beker gaan. In een bekermatch weet je nooit hoe je tegenstander voor de dag zal komen."

Zelf recupereert KV Mechelen een heel belangrijke speler die er afgelopen weekend niet bij was. Kapitein Fredrik Hammar is namelijk opnieuw speelgerechtigd. Hij moest een schorsing uitzitten tegen Standard.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (07/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Charleroi
KV Mechelen
Fredrik Hammar
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

18:20
KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

16:00
1
Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

18:00
1
Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

17:40
3
Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

17:09
15
Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen" Interview

Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"

17:00
Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag Reactie

Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag

15:15
'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

15:30
1
Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

13:31
9
🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Reactie

🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt

14:30
3
Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

15:45
Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

15:15
Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

14:20
LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

14:10
Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

14:40
Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

14:15
Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge Interview

Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

15:00
'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

14:00
KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

13:00
Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

12:00
17
"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent Reactie

"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent

12:15
1
Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

12:40
19
Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

12:20
3
🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Reactie

🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel

11:30
18
DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

11:40
2
Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

12:30
2
Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Reactie

Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet

10:55
3
Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

12:00
Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

11:00
Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

11:10
Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

10:30
2
Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

09:40
"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

10:00
6
Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

10:15
Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

09:20
Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

08:40
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar DenC DenC over Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie 1872 1872 over Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump Boktor Boktor over Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN Boktor Boktor over Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK King Side v13 King Side v13 over "Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Jérome Bele Bele Nfong Jérome Bele Bele Nfong over KRC Genk - Anderlecht: - .. .. over Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land Maneblussertje Maneblussertje over KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved