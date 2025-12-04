KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

KV Mechelen wil zich herstellen van de nederlaag tegen Standard en krijgt woensdag in de Croky Cup een nieuwe kans tegen Charleroi, in een duel waarin beide teams veel te winnen hebben.

Afgelopen weekend verloor KV Mechelen met 0-1 van Standard. Een resultaat dat ze Achter de Kazerne niet zagen aankomen. Maar woensdag krijgt Malinwa een kans om de rug opnieuw te rechten. In de Croky Cup nemen ze het op tegen Charleroi.

"Iedereen weet hoe belangrijk de beker voor ons is. Al zal dat voor Charleroi evenzeer zo zijn. Het heeft een goede ploeg en ik denk dat ze zelf niet hadden verwacht om op die tiende plek te staan", zegt trainer Fred Vanderbies bij Het Nieuwsblad.

Hammar is er weer bij

Veel ploegen kiezen ervoor om wat te roteren in de Beker, maar als een ploeg vol voor de eindwinst wil gaan is dat niet steeds een goed idee. Vanderbiest moet afwachten wat zijn tegenstander zal doen.

"Dus het is de kat uit de boom kijken: willen ze die kloof met de top zes verkleinen of vol voor die beker gaan. In een bekermatch weet je nooit hoe je tegenstander voor de dag zal komen."

Zelf recupereert KV Mechelen een heel belangrijke speler die er afgelopen weekend niet bij was. Kapitein Fredrik Hammar is namelijk opnieuw speelgerechtigd. Hij moest een schorsing uitzitten tegen Standard.