Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

Lorenz Lomme
Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"
Pep Guardiola staat nog altijd aan het hoofd van Manchester City, maar de Spanjaard is niet door iedereen geliefd. Een ex-speler komt nu met enkele opmerkelijke uitspraken over de oefenmeester.

Yaya Touré speelde bij FC Barcelona en Manchester City. De Ivoriaan werkte bij beide clubs samen met Guardiola, maar telkens vervulde hij een minder prominente rol dan hij had gewild.

Het pad van de twee kruiste elkaar een eerste keer in Barcelona, waar Touré van 2007 tot 2010 speelde en Guardiola vanaf 2008 met groot succes de eerste ploeg leidde. Maar Touré zat onder de Spaanse coach meer op de bank dan hem lief was.

Herenigd bij Manchester City

Touré trok in 2010 dan naar Manchester City en groeide er uit tot een heel belangrijke speler. Hij won de titel twee keer, voordat Guardiola in 2016 de touwtjes overnam in het Etihad Stadium. Touré won nog een titel, maar verdween daarna meer en meer naar de achtergrond en mocht slechts één keer starten in de competitie in zijn laatste seizoen bij City.

Dat ligt duidelijk nog gevoelig. De voormalige voetballer schoof onlangs aan bij Zack en Roue Libre op YouTube en had er geen mooie woorden over voor zijn ex-coach. "Ik zie geen man, maar een slang", klonk het.

Touré vertelde onder meer hoe Guardiola hem wilde houden na een sterk WK 2010. "Die vent heeft me het hele jaar niet laten spelen, en aan het einde van het seizoen schitter ik op het WK en wilde hij me bij Barcelona houden", verklaarde hij vol ongeloof.

