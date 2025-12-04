Anderlecht-CEO Bornauw duidelijk: dít is het ideale competitieformat

Lorenz Lomme
Reageer
De hervorming van de Pro League blijft voor beroering zorgen en wordt niet door iedereen gesmaakt. Bewijs daarvan zijn enkele uitspraken van Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw.

We schreven eerder al over het feit dat Standard, Anderlecht, KAA Gent en Union plots om een opschorting hebben gevraagd van die hervorming. Volgens het viertal is er te veel onzekerheid.

Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw ging bij VTM NIEUWS dieper in op de kwestie voor de bekerwedstrijd tussen RSC Anderlecht en KRC Genk. Hij legde uit waarom Anderlecht en de andere clubs precies de pauzeknop induwen.

Nieuwe economische realiteit

"Wij hebben dit statement onderschreven omdat wij een formeel verzoek willen indienen om opnieuw in overleg te gaan", vertelde Bornauw. "We willen zo snel mogelijk duidelijkheid creëren over de economische realiteit waar we allemaal voor staan."

Ook de kwestie met DAZN kwam uiteraard ter sprake. "We zijn in een totaal andere realiteit terechtgekomen, onder meer door het tv-contract. Het is voor een club van fundamenteel belang dat er zo snel mogelijk zekerheid en duidelijkheid komt."

Lees ook... LIVE: Bertaccini maakt plots gelijk tegen Genk!"We moeten durven naar de ‘bigger picture’ kijken", ging Bornauw verder. "Het is niet erg om naar het verleden te kijken en zaken in vraag te stellen. Ik prefereer een competitie met maximaal 16 ploegen, altijd mét play-offs. Er kan gediscussieerd worden over hoe die play-offs er dan moeten uitzien."

