'Pocognoli kan Club Brugge beroven van defensief toptarget'

Sébastien Pocognoli is sinds kort aan de slag bij AS Monaco. De voormalige Rode Duivel nam afscheid van Union, waarmee hij een historische titel mocht vieren. De Monegasken tonen nu interesse in een toptarget van Club Brugge.

Het was een mooie stap voor Pocognoli, van Brussel naar het het prinsdom. Monaco draait onder onze landgenoot momenteel mee in de subtop van de Ligue 1 met een zevende plaats.

Het is echter een publiek geheim dat de ambities van het Monegaskische bestuur veel verder reiken. En daarvoor zijn ze bereid te investeren. Zo zou Monaco nu een verdediger willen aantrekken die ook op het verlanglijstje staat van Club Brugge, als we journalist Santi Aouna (Foot Mercato) mogen geloven op X.

Sadibou Sané is grof wild

Het genoemde medium linkt Monaco namelijk aan Sadibou Sané, een verdediger van tweedeklasser FC Metz. Op de website van Foot Mercato klinkt het bovendien dat de verdediger naar het achterplan verdwenen is bij de Franse club, omdat hij verschillende voorstellen tot een contractverlenging zou geweigerd hebben en benaderd was geweest door verschillende clubs.

Foot Mercato denkt dan ook dat de verdediger deze winter of komende zomer zal vertrekken. Maar naar waar? We schreven al over de interesse van Club Brugge voor Sané. Hij moet Joel Ordoñez vervangen eens die komende zomer vertrekt.

Ook VfL Wolfsburg toont interesse, maar volgens Franse media zou de voorkeur van de speler uitgaan naar Club. Of steekt Monaco nog een stok in de wielen? De komende transferperiodes zullen het uitwijzen.