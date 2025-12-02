Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

Club Brugge maakt werk van de opvolging van Joel Ordoñez. Sadibou Sané is de man die de Ecuadoriaan zal moeten doen vergeten. Al wordt het géén goedkope operatie.

Joel Ordoñez stond afgelopen zomer héél dicht bij een transfer naar Olympique Marseille. Na een heuse transfersoap - de Ecuadoriaan weigerde zelfs te spelen voor blauw-zwart - bleef hij gewoon in het Jan Breydelstadion.

Meer zelfs: Ordoñez tekende na de heisa een contractverlenging tot medio 2029. Al twijfelt niemand eraan dat de 21-jarige centrale verdediger aan zijn laatste maanden bezig is in België.

Héél véél interesse in Joel Ordoñez

Niet alleen Marseille wil deze zomer - Club Brugge laat hem in januari niét gaan - een nieuwe poging wagen. Ook Internazionale FC en Liverpool FC zijn concreet in de markt voor de 14-voudig Ecuadoriaans international.

Ondertussen zit ook Club Brugge niet stil. Meer zelfs: blauw-zwart heeft de vervanger voor Ordoñez al gevonden. Sadibou Sané is de man die de grote schoenen van Ordoñez moet vullen.

Bal ligt in kamp van Club Brugge

De Franse media weten dat de eerste contacten tussen Club Brugge en FC Metz al gelegd zijn. Ondanks de concrete interesse van VfL Wolfsburg heeft de 21-jarige Senegalees evenzeer aangegeven dat een transfer naar West-Vlaanderen de voorkeur geniet.

Al zal het geen goedkope operatie worden. Transfermarkt schat de marktwaarde van Sané op vijf miljoen euro. Metz verwacht echter minstens tien miljoen euro voor de verdediger.

Tien miljoen euro... Of krijgt blauw-zwart er nog iets af?

Het contract van Sané bij Metz loopt tot medio 2027. Kan Club Brugge er op die manier nog één of twee miljoenen af laten gaan? Aan geld zal er op Olympia na de transfer van Ordoñez nochtans geen gebrek zijn…