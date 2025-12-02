Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge maakt werk van de opvolging van Joel Ordoñez. Sadibou Sané is de man die de Ecuadoriaan zal moeten doen vergeten. Al wordt het géén goedkope operatie.

Joel Ordoñez stond afgelopen zomer héél dicht bij een transfer naar Olympique Marseille. Na een heuse transfersoap - de Ecuadoriaan weigerde zelfs te spelen voor blauw-zwart - bleef hij gewoon in het Jan Breydelstadion.

Meer zelfs: Ordoñez tekende na de heisa een contractverlenging tot medio 2029. Al twijfelt niemand eraan dat de 21-jarige centrale verdediger aan zijn laatste maanden bezig is in België.

Héél véél interesse in Joel Ordoñez

Niet alleen Marseille wil deze zomer - Club Brugge laat hem in januari niét gaan - een nieuwe poging wagen. Ook Internazionale FC en Liverpool FC zijn concreet in de markt voor de 14-voudig Ecuadoriaans international.

Ondertussen zit ook Club Brugge niet stil. Meer zelfs: blauw-zwart heeft de vervanger voor Ordoñez al gevonden. Sadibou Sané is de man die de grote schoenen van Ordoñez moet vullen. 

Bal ligt in kamp van Club Brugge

De Franse media weten dat de eerste contacten tussen Club Brugge en FC Metz al gelegd zijn. Ondanks de concrete interesse van VfL Wolfsburg heeft de 21-jarige Senegalees evenzeer aangegeven dat een transfer naar West-Vlaanderen de voorkeur geniet.

Al zal het geen goedkope operatie worden. Transfermarkt schat de marktwaarde van Sané op vijf miljoen euro. Metz verwacht echter minstens tien miljoen euro voor de verdediger.

Tien miljoen euro... Of krijgt blauw-zwart er nog iets af?

Het contract van Sané bij Metz loopt tot medio 2027. Kan Club Brugge er op die manier nog één of twee miljoenen af laten gaan? Aan geld zal er op Olympia na de transfer van Ordoñez nochtans geen gebrek zijn…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Metz
Sadibou Sane

Meer nieuws

Kan Beerschot als enige overgebleven club uit de Challenger Pro League stunten tegen La Louvière? Live

Kan Beerschot als enige overgebleven club uit de Challenger Pro League stunten tegen La Louvière?

20:05
HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

20:20
1
LIVE: Zowel Dender als Standard doen heel wat wijzigingen Live

LIVE: Zowel Dender als Standard doen heel wat wijzigingen

19:38
Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

20:00
'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

19:50
Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

19:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

19:00
LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

18:31
Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

18:40
Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

19:20
'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

19:00
Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn Analyse

Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

15:15
5
Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

18:20
1
Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

18:00
STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

16:45
Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

17:00
6
"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

17:40
1
Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

13:30
1
Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84)

Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84)

17:20
Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

12:20
2
"Jaloers op de Rode Duivels": Toby Alderweireld komt met verrassende bekentenis

"Jaloers op de Rode Duivels": Toby Alderweireld komt met verrassende bekentenis

16:30
Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

15:00
2
Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk Analyse

Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk

11:40
4
🎥 KRC Genk zet enkele knappe acties op voor de Warmste Week en pakt uit met pakkende video

🎥 KRC Genk zet enkele knappe acties op voor de Warmste Week en pakt uit met pakkende video

16:00
Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

15:30
5
STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

14:30
5
Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

14:40
Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

14:20
4
'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

13:00
2
Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

14:00
Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed" Reactie

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

10:15
1
STVV kondigt grote verandering aan in de top

STVV kondigt grote verandering aan in de top

12:30
Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

12:40
3
Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

12:00
6
Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

09:30
2
162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

11:20
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 14
Metz Metz 0-1 Rennes Rennes
Monaco Monaco 1-0 PSG PSG
Paris FC Paris FC 1-1 Auxerre Auxerre
Marseille Marseille 2-2 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 1-2 Stade Brestois Stade Brestois
Lorient Lorient 3-1 Nice Nice
Angers Angers 1-2 RC Lens RC Lens
Le Havre Le Havre 0-1 Lille OSC Lille OSC
Lyon Lyon 3-0 Nantes Nantes

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden? Dirk1897 Dirk1897 over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk Andreas2962 Andreas2962 over 'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard' Andreas2962 Andreas2962 over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening jawaddedadde jawaddedadde over "Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen jawaddedadde jawaddedadde over Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen Standard 2.0 Standard 2.0 over Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved