Niemand kan naast Karetsas ... en ook deze spelers maakten indruk in onze competitie
Foto: © photonews

De terugronde van de Jupiler Pro League is ondertussen volop bezig. En na het bekervoetbal is er vanaf vrijdagavond alweer speeldag 17. Hoog tijd om dus even terug te blikken op speeldag 16, waarin heel wat spelers opnieuw indruk maakten.

Doelman

De keepers hebben zich ook dit weekend opnieuw laten opmerken dit weekend. Dietsch had heel wat goede reddingen in huis voor Dender tegen Westerlo, maar de manier waarop Colin Coosemans de nul hield tegen Union SG mocht ook gezien worden. Hij bleef steevast rustig en dat levert op.

Verdedigers

In de verdediging waren er heel wat opties. Zo was Utkus heel sterk voor Cercle Brugge in verdedigend opzicht én hij wist ook de belangrijke gelijkmaker te maken voor De Vereniging bij Zulte Waregem. Sardella hield de aanvallers van Union SG in de achterzak, Karamoko hield dan weer Van Brederode goed uit de match en ook Kouyaté van Antwerp verdient een plekje.

Middenvelders

Kunnen we naast Kos Karetsas dit weekend? Alweer niet. Alle belangrijke doelpunten van KRC Genk de laatste weken hebben één gemeenschappelijke factor: de assists of acties voorafgaand aan de goal komen van de jonge Griek. 

Bij Standard maakte Mehssatou indruk op het middenveld, terwijl Yamamoto een drijvende kracht was bij STVV in de zege op bezoek bij KAA Gent. Benitez maakte dan weer indruk voor Royal Antwerp FC in de stuntzege bij Club Brugge.

Aanvallers

Lees ook... LIVE: Bertaccini maakt plots gelijk tegen Genk!Voorin nog een tweede speler van STVV, want Arbnor Muja maakte indruk met méér dan alleen zijn doelpunt. Nacho Ferri maakte dan weer een belangrijk doelpunt voor Westerlo in het gelijkspel tegen Dender, waardoor er voor Angulo zelfs geen plaats is in de 4-4-2.

