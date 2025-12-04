Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

Anderlecht begon met een zware domper aan de wedstrijd tegen Genk. Na nog geen kwartier spelen zag paars-wit Ludwig Augustinsson geblesseerd uitvallen.

Anderlecht neemt het donderdagavond op tegen Racing Genk in de Croky Cup. De Brusselaars willen hun bekeravontuur verderzetten maar moeten dan wel voorbij de nummer zes uit de JPL.

De wedstrijd begon leuk met twee ploegen die willen voetballen. Maar lang duurde het niet voor Anderlecht en Besnik Hasi een flinke domper te verwerken kregen.

Hasi lijkt Ludwig Augustinsson even kwijt te zijn

Na een minuut of 12 kwam Ludwig Augustinsson aan de bal, maar plots leek hij iets te voelen in of dicht bij zijn rechtervoet. Dit gebeurde zonder een opmerkelijke beweging te maken.

De Zweed werd even verzorgd op het veld maar al snel werd duidelijk dat hij niet meer verder kon. Na een kwartier spelen kwam Moussa N'Diaye in zijn plaats. Voor Hasi is het, na de blessure van Kana, alweer een opdoffer achteraan.

Met N'Diaye heeft hij meteen een vervanger klaarstaan, maar de spoeling wordt wel heel dun. Maamar kan op die positie ook uit de voeten, al komt hij bijna niet aan minuten dit seizoen.