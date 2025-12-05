Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"

Kos Karetsas is een van de grootste talenten die er rondloopt op de Belgische velden. Daarom doet het extra pijn dat hij voor de nationale ploeg van Griekenland gekozen heeft, zeker gezien zijn verleden. Johan Boskamp heeft alvast een duidelijke mening over de zaak.

Er vloeide al heel wat inkt over het toptalent van KRC Genk. De Belgische voetbaltop - en vooral TD Vincent Mannaert - hoopte de linkerpoot te overhalen om voor België te kiezen, maar kwam van een kale reis terug.

Karetsas koos voor Griekenland, waarmee een einde kwam aan het gespeculeer. "Deze keuze komt uit het hart en heeft niets met toekomstige selecties te maken", legde Karetsas uit op Instagram. "Ik ben blij dat ik mijn keuze gemaakt heb en wil me nu focussen op Griekenland, waarmee ik een mooi verhaal wil schrijven."

Boskamp vindt er niets aan

Karetsas speelde nochtans voor de Belgische jeugdploegen. Net daarom vindt Johan Boskamp het een opmerkelijke keuze. "Je speelt hier voor alle jeugdploegen en aan het einde kies je voor een ander. Dat vind ik waardeloos naar het land toe waar je bent opgeleid", laat de Nederlander er geen twijfel over bestaan bij Het Laatste Nieuws.

Karetas doet ondertussen waar hij goed in is: voetballen. Hij zit al aan negen caps voor de Griekse nationale ploeg. Daarin scoorde hij ook al drie keer.

