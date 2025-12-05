Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"

Lorenz Lomme
| 1 reacties
Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2044

Kos Karetsas is een van de grootste talenten die er rondloopt op de Belgische velden. Daarom doet het extra pijn dat hij voor de nationale ploeg van Griekenland gekozen heeft, zeker gezien zijn verleden. Johan Boskamp heeft alvast een duidelijke mening over de zaak.

Er vloeide al heel wat inkt over het toptalent van KRC Genk. De Belgische voetbaltop - en vooral TD Vincent Mannaert - hoopte de linkerpoot te overhalen om voor België te kiezen, maar kwam van een kale reis terug.

Karetsas koos voor Griekenland, waarmee een einde kwam aan het gespeculeer. "Deze keuze komt uit het hart en heeft niets met toekomstige selecties te maken", legde Karetsas uit op Instagram. "Ik ben blij dat ik mijn keuze gemaakt heb en wil me nu focussen op Griekenland, waarmee ik een mooi verhaal wil schrijven."

Boskamp vindt er niets aan

Karetsas speelde nochtans voor de Belgische jeugdploegen. Net daarom vindt Johan Boskamp het een opmerkelijke keuze. "Je speelt hier voor alle jeugdploegen en aan het einde kies je voor een ander. Dat vind ik waardeloos naar het land toe waar je bent opgeleid", laat de Nederlander er geen twijfel over bestaan bij Het Laatste Nieuws.

Karetas doet ondertussen waar hij goed in is: voetballen. Hij zit al aan negen caps voor de Griekse nationale ploeg. Daarin scoorde hij ook al drie keer.

Lees ook... Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC GenkKomende zomer zal hij wel moeten toekijken hoe België aantreedt op het WK, terwijl Griekenland zich niet wist te plaatsen. Maar met een talent als Karetas in de rangen mogen de Grieken zeker dromen van deelname aan de komende toernooien.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KRC Genk
Konstantinos Karetsas
Jan Boskamp

Meer nieuws

🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

09:00
Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

09:30
Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

09:15
Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

08:00
Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

23:09
Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

06:15
Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

08:40
Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

08:20
KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

07:40
'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

15:30
1
Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

07:20
5
Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper

Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper

23:59
5
Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

06:00
Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

07:00
KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

21:40
Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

20:52
Anderlecht-CEO Bornauw duidelijk: dít is het ideale competitieformat

Anderlecht-CEO Bornauw duidelijk: dít is het ideale competitieformat

21:20
Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen

Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen

22:34
'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

23:00
'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'

'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'

22:30
Niemand kan naast Karetsas ... en ook deze spelers maakten indruk in onze competitie

Niemand kan naast Karetsas ... en ook deze spelers maakten indruk in onze competitie

20:40
Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

22:00
Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

19:00
Anderlecht stoot door na thriller in Genk: dit heeft trainer Besnik Hasi te zeggen

Anderlecht stoot door na thriller in Genk: dit heeft trainer Besnik Hasi te zeggen

00:12
'Ondanks interesse uit JPL: toptalent lijkt naar AC Milan te verkassen'

'Ondanks interesse uit JPL: toptalent lijkt naar AC Milan te verkassen'

21:00
'Neymar mag dromen van toptransfer naar deze drie Europese grootmachten'

'Neymar mag dromen van toptransfer naar deze drie Europese grootmachten'

20:20
Opgelet Rudi Garcia: FIFA werkt aan nieuwigheden die het WK op zijn kop kunnen zetten

Opgelet Rudi Garcia: FIFA werkt aan nieuwigheden die het WK op zijn kop kunnen zetten

20:00
1
'Pocognoli kan Club Brugge beroven van defensief toptarget'

'Pocognoli kan Club Brugge beroven van defensief toptarget'

19:38
'El Khannouss met knaltransfer terug naar de Premier League?'

'El Khannouss met knaltransfer terug naar de Premier League?'

19:20
Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

17:09
30
Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van?

Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van?

18:40
3
Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

18:20
Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

18:00
9
Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

17:40
4
LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

14:10
KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

16:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land Mr bacardi Mr bacardi over KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan LordJozef LordJozef over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - Anderlecht: 1-3 GregoG GregoG over Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is" CringeMedia CringeMedia over Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper .. .. over Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos" Nelvafrel Nelvafrel over Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van? Swakke25 Swakke25 over Charleroi - KV Mechelen: 2-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved