'Ondanks interesse uit JPL: toptalent lijkt naar AC Milan te verkassen'

AC Milan lijkt dit seizoen mee te gaan doen voor de titel in de Serie A. De Rossoneri delen de leidersplaats met Napoli en halen nu ook uit op de transfermarkt. Dat schrijft transfergoeroe Fabrizio Romano op X.

Milan heeft volgens Romano namelijk een akkoord gevonden over de transfer van Juan Arizala. Dat is een 20-jarige speler van het Colombiaanse Deportivo Independiente Medellin.

Met de transfer zou 3 miljoen euro (plus een doorverkoopclausule) gemoeid zijn. Dat maakt van Arizala een van de recordtransfers aller tijden in de Colombiaanse competitie, weet Romano.

Belgische club vist achter het net

Opvallend: volgens Romano was er ook interesse vanuit ons land. De Italiaan zegt er niet bij om welke Belgische club of clubs het gaat. Begin september meldde Sacha Tavolieri op X wel dat KVC Westerlo in het absolute slot van de transferperiode nog werk wilde maken van de komst van Arizala.

Die transfer kwam er toen niet door, en de Colombiaan heeft nu dus een overgang van een ander kaliber te pakken. Volgens Romando was er ook nog interesse vanuit het Verenigd Koninkrijk. Arizala was bij zijn huidige club goed voor vijftig optredens, waarin hij drie keer scoorde en één assist uitdeelde.

Hij is ook Colombiaans jeugdinternational, maar door zijn transfer zou hij wel eens in beeld kunnen komen bij de A-ploeg. En dan mag hij meteen dromen van het WK, waarvoor Colombia zich wist te plaatsen.

🚨🔴⚫️ Juan Arizala to AC Milan, here we go! Deal in place for 20 year old fullback to join Milan from Deportivo Independiente Medellin.



€3m fee plus sell-on clause for one of the record sales in Colombian league history.



Proposals from UK/Belgium rejected to join Milan. 🇨🇴 pic.twitter.com/A7aQZZ2tF9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2025