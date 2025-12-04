'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

Anderlecht reist donderdag naar de Cegeka Arena voor een bekerduel tegen KRC Genk. Paars-wit hoopt er een plek in de kwartfinales te veroveren, maar moet dat doen zonder één belangrijke pion.

Anderlecht neemt het donderdagavond op tegen KRC Genk. De Brusselaars trekken naar de Cegeka Arena en zullen daar proberen een ticket te bemachtigen voor de kwartfinales van de Croky Cup.

Op donderdag maakte de club zijn selectie al bekend. Besnik Hasi neemt 22 namen mee naar Limburg, zonder echt grote verrassingen. De enige opvallende afwezige is Marco Kana.

Anderlecht trekt zonder Marco Kana naar Genk

De verdediger liep tegen Union een enkelblessure op die hem toch vier tot zes weken aan de kant zal houden. Besnik Hasi moet een vervanger aanduiden.

Maar ver hoeft de Anderlecht-coach daar niet voor te zoeken. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij opteren voor Killian Sardella. Die kan uit de voeten als centerback, maar moet wel de paars-witte revelatie van de eerste seizoenshelft vervangen. Een zware opdracht.

De volledige selectie: Coosemans, Kikkenborg, Imbrechts - Camara, Maamar, Sardella, Hey, Ilic, Augustinsson, Ndiaye - De Cat, Saliba, Llansana, Hazard, Stroeykens, Verschaeren, Degreef - Bertaccini, Angulo, Cvetkovic, Vazquez, Kanaté.