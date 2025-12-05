Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

DAZN-CEO Massimo D'Amario doorbreekt voor het eerst de stilte en reageert op de kritiek van de Pro League. Hij benadrukt dat DAZN - ondanks de huidige situatie - niet zomaar een voorbijganger is.

“We hebben meer dan 650 miljoen euro geïnvesteerd in het Belgische voetbal. Dat doe je niet wanneer je een ‘passerende’ speler bent", zegt hij in HLN.

Volgens D’Amario is de huidige impasse ontstaan omdat een essentieel onderdeel van het contract - leefbare distributiedeals met minstens twee telecomoperatoren - onmogelijk te realiseren bleek. “De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is… het sluiten van die akkoorden was objectief onmogelijk.”

Commerciële leefbaarheid is onmogelijk in deze situatie

Hij ontkent dat DAZN simpelweg minder wil betalen. “De aanbesteding bevat expliciet het begrip ‘commerciële leefbaarheid’. Zeggen ‘voer het contract maar uit’ zonder dat te vermelden, weerspiegelt niet de werkelijkheid.” Volgens hem maakt Belgisch recht het contract onuitvoerbaar wanneer deze voorwaarde ontbreekt.

De CEO vergelijkt de situatie met een huis kopen onder voorbehoud van een lening: “Als de bank die lening weigert, is het onmogelijk de verkoop te doen doorgaan.” Volgens hem zijn de telecomoperatoren in dit voorbeeld “de bank die weigert”.

D'Amario verwerpt ook de kritiek dat DAZN een buitenlandse speler zou zijn die het Belgische voetbal schaadt. "DAZN België is een Belgische onderneming… We zijn hier al tien jaar aanwezig."

Wie zijn abonnement wil opzeggen wordt automatisch terugbetaald

Voor de fans belooft hij dat ze geen zwart scherm hoeven te vrezen. “We hebben voorgesteld om alle wedstrijden tot het einde van het seizoen te blijven uitzenden… en alle inkomsten door te storten aan de Pro League, minus de operationele kosten.” Op dat voorstel kwam volgens hem nog geen formeel antwoord.

Hij benadrukt dat DAZN transparant communiceert en werkt binnen de Belgische wet. “Wie wil opzeggen, wordt automatisch terugbetaald.” Intussen blijft het bedrijf actief in België met internationale rechten zoals Liga, Serie A en NBA.

Tot slot sluit D’Amario verzoenend af: “Wat vandaag onmogelijk lijkt, kan morgen opnieuw mogelijk worden.” Hij hoopt dat alle partijen opnieuw rond de tafel gaan zitten, omdat een compromis volgens hem beter is “dan een machtsstrijd die niemand vooruit helpt.”