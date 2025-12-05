Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

DAZN-CEO Massimo D'Amario doorbreekt voor het eerst de stilte en reageert op de kritiek van de Pro League. Hij benadrukt dat DAZN - ondanks de huidige situatie - niet zomaar een voorbijganger is.

“We hebben meer dan 650 miljoen euro geïnvesteerd in het Belgische voetbal. Dat doe je niet wanneer je een ‘passerende’ speler bent", zegt hij in HLN.

Volgens D’Amario is de huidige impasse ontstaan omdat een essentieel onderdeel van het contract - leefbare distributiedeals met minstens twee telecomoperatoren - onmogelijk te realiseren bleek. “De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is… het sluiten van die akkoorden was objectief onmogelijk.”

Commerciële leefbaarheid is onmogelijk in deze situatie

Hij ontkent dat DAZN simpelweg minder wil betalen. “De aanbesteding bevat expliciet het begrip ‘commerciële leefbaarheid’. Zeggen ‘voer het contract maar uit’ zonder dat te vermelden, weerspiegelt niet de werkelijkheid.” Volgens hem maakt Belgisch recht het contract onuitvoerbaar wanneer deze voorwaarde ontbreekt.

De CEO vergelijkt de situatie met een huis kopen onder voorbehoud van een lening: “Als de bank die lening weigert, is het onmogelijk de verkoop te doen doorgaan.” Volgens hem zijn de telecomoperatoren in dit voorbeeld “de bank die weigert”.

Lees ook... Niemand kan naast Karetsas ... en ook deze spelers maakten indruk in onze competitieD’Amario verwerpt ook de kritiek dat DAZN een buitenlandse speler zou zijn die het Belgische voetbal schaadt. “DAZN België is een Belgische onderneming… We zijn hier al tien jaar aanwezig.” 

Wie zijn abonnement wil opzeggen wordt automatisch terugbetaald

Voor de fans belooft hij dat ze geen zwart scherm hoeven te vrezen. “We hebben voorgesteld om alle wedstrijden tot het einde van het seizoen te blijven uitzenden… en alle inkomsten door te storten aan de Pro League, minus de operationele kosten.” Op dat voorstel kwam volgens hem nog geen formeel antwoord.

Hij benadrukt dat DAZN transparant communiceert en werkt binnen de Belgische wet. “Wie wil opzeggen, wordt automatisch terugbetaald.” Intussen blijft het bedrijf actief in België met internationale rechten zoals Liga, Serie A en NBA.

Tot slot sluit D’Amario verzoenend af: “Wat vandaag onmogelijk lijkt, kan morgen opnieuw mogelijk worden.” Hij hoopt dat alle partijen opnieuw rond de tafel gaan zitten, omdat een compromis volgens hem beter is “dan een machtsstrijd die niemand vooruit helpt.”

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

11:40
2
Niemand kan naast Karetsas ... en ook deze spelers maakten indruk in onze competitie

Niemand kan naast Karetsas ... en ook deze spelers maakten indruk in onze competitie

20:40
Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper

Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper

23:59
5
Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

17:09
30
Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

13:31
10
🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)

09:00
Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

Ex-vedette van Club Brugge kondigt pensioen aan en heeft grote woorden voor blauw-zwart: "Miljoen x bedankt"

09:30
Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

08:40
Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

08:00
Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

Genk baalt na pijnlijke bekerexit: Hrosovsky benoemt hét pijnpunt dat hen blijft achtervolgen

06:15
Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

06:00
Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

Erop en erover: Anderlecht bekert verder na thriller van 126 minuten tegen KRC Genk

23:09
Anderlecht-CEO Bornauw duidelijk: dít is het ideale competitieformat

Anderlecht-CEO Bornauw duidelijk: dít is het ideale competitieformat

21:20
KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

21:40
Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

20:52
Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

09:15
Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"

Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos"

06:30
1
Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

19:00
Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

08:20
Anderlecht stoot door na thriller in Genk: dit heeft trainer Besnik Hasi te zeggen

Anderlecht stoot door na thriller in Genk: dit heeft trainer Besnik Hasi te zeggen

00:12
KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

07:40
Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen" Interview

Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"

17:00
'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

23:00
Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

15:15
Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

Guardiola helemaal afgemaakt door ex-speler: "Ik zie geen mens, maar een slang"

07:00
Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag Reactie

Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag

15:15
Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge Interview

Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

15:00
🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Reactie

🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt

14:30
5
Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

22:00
Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen

Reden tot lachen in het Zwarte Land: Charleroi zet stap richting eerste prijs na zege tegen Mechelen

22:34
LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

14:10
'Ondanks interesse uit JPL: toptalent lijkt naar AC Milan te verkassen'

'Ondanks interesse uit JPL: toptalent lijkt naar AC Milan te verkassen'

21:00
Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

14:20
'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

14:00
'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'

'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'

22:30
KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land Mr bacardi Mr bacardi over KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan LordJozef LordJozef over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - Anderlecht: 1-3 GregoG GregoG over Grote baas DAZN geeft eindelijk meer uitleg bij situatie: "De Pro League kan niet beweren dat ze verrast is" CringeMedia CringeMedia over Loting Croky Cup: dit zijn de affiches in de kwartfinales, met één topper .. .. over Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Boskamp keihard voor Karetsas: "Dat vind ik waardeloos" Nelvafrel Nelvafrel over Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van? Swakke25 Swakke25 over Charleroi - KV Mechelen: 2-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved