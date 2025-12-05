Adriano Bertaccini beleefde een droomavond: "Tegen Genk heb ik altijd een revanchegevoel"

Het was bijna voorbestemd: Adriano Bertaccini was de man van de verlossing tegen Genk, opduikend op het beste moment om de 1-1 te maken. En hij genoot ervan.

Adriano Bertaccini, zoals gewoonlijk, nam geen blad voor de mond bij het bespreken van de prestatie van Anderlecht in de eerste helft: "Duidelijk, we stonden nergens, dat kunnen we wel zeggen. Maar we hebben daarna heel goed geantwoord, met inzet", zei hij enthousiast na de wedstrijd. "Als je alleen de eerste helft neemt, is het niet verdiend, maar als je de hele wedstrijd bekijkt, denk ik van wel."

De aanvaller die doorbrak in de Jupiler Pro League bij Sint-Truiden genoot natuurlijk van dit doelpunt tegen de grote rivalen uit Limburg... en ook tegen een club die destijds niet in hem geloofde. "Daarom heb ik zo gefeest met het publiek na de wedstrijd", lacht Bertaccini.

Doel: Beker

"Vanwege mijn verleden bij Sint-Truiden maar ook vanwege wat er is gebeurd in Genk, zal ik altijd een beetje revanche willen nemen. Het is mijn derby", zei hij. Een gewonnen derby, en Adriano Bertaccini maakte daar gebruik van door de Genkse inefficiëntie af te straffen.

"Het was niet hun dag vandaag. Ze misten efficiëntie, dat is zeker. Maar ze hebben ook de Europa Cup, het is moeilijk om wedstrijden snel op elkaar te laten volgen," merkt hij op. "Aan onze kant hebben we alleen nog de competitie en de Beker. Dus dat is een duidelijk doel, al is het niet makkelijk."

Lees ook... 🎥 Besnik Hasi zoals u hem nog maar weinig zag (en de Anderlecht-fans smullen ervan)›Misschien is het die minder drukke kalender die, net als tegen Brugge en Union, Anderlecht stukje bij beetje fysiek bovenin heeft helpen eindigen. "Ik zou zeggen dat we misschien iets frisser waren, inderdaad. Je kon zien dat sommigen nog steeds aan het rennen waren in de 115e minuut, dat is gek", lacht Bertaccini. Een instelling die doet afvragen hoe ver dit Anderlecht kan komen...