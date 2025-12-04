Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land
Foto: © photonews

De afgelopen maanden hebben veel in België opgeleide spelers ervoor gekozen om de kleuren van een ander nationaal team te dragen. Dit geldt ook voor Moncef Zekri, geboren in Brussel, die echter nooit voor een ander land dan Marokko heeft gespeeld.

De Democratische Republiek Congo heeft acht spelers opgeleid in België geselecteerd voor de Afrika Cup. Konstantinos Karetsas (Griekenland), Bilal El Khannouss (Marokko) en anderen hebben ook besloten niet uit te komen voor de Rode Duivels.

Zekri wil met Marokko naar het WK 2026

Minder bekend bij het grote publiek is Moncef Zekri, die ook in deze lijst voorkomt. De jonge linksback (17 jaar) is nu actief bij KV Mechelen. Hij heeft sinds het begin van het seizoen deelgenomen aan elf wedstrijden in de Jupiler Pro League en maakt een goede indruk bij de professionals.

Zekri werd geboren in Brussel en is via de jeugdacademies van OH Leuven en Sint-Truiden bij Mechelen terecht gekomen. Hij speelde echter altijd voor het Marokkaanse nationale jeugdteam, in tegenstelling tot andere spelers die eerst de Belgische kleuren droegen voordat ze van sportnationaliteit veranderden.

Moncef Zekri heeft nooit overwogen om voor België te spelen

Zekri was starter op het WK U17 met Marokko, dat in de kwartfinale verloor van Brazilië, en hij heeft altijd voor de Atlas Leeuwen willen spelen, zoals hij vertelde in een interview met Het Laatste Nieuws. "Ik wil volgende zomer met Marokko deelnemen aan het WK. Dat is mijn grootste droom. Ik heb er al over gesproken met de bondscoach."

"Voor België spelen is voor mij geen optie. Ze waren niet geïnteresseerd en mijn beslissing staat vast. Ik ben gelukkig en trots met Marokko. Het is mijn land. Ik houd van het voetbal daar en de passie van de fans. Iedereen houdt van het voetbal en de spelers. Dat geeft me nog meer motivatie om voor dit land te spelen", concludeerde hij.

