Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

Vrijdag ontdekken de Rode Duivels hun tegenstanders op het WK in Noord-Amerika. België zit in pot 1, maar in de overige potten loert nog genoeg gevaar. Commentator Peter Vandenbempt schuift alvast enkele teams naar voren.

De Rode Duivels weten vrijdagavond tegen wie ze zullen spelen op het Wereldkampioenschap dat deze zomer doorgaat in Noord-Amerika. België zit in pot 1 en vermijdt op die manier al meteen de grootste vissen.

Maar in de andere potten zitten ook zware tegenstanders. Peter Vandenbempt denkt meteen aan Marokko in pot 2. "Dat is toch een land dat het uitstekend doet. Ook Colombia niet", gaat hij verder bij Sporza.

Vandenbempt waarschuwt voor stevige valkuilen in elke pot

"En ik heb ook gelezen - maar ik zag ze nog niet spelen - dat Japan de beste selectie in de geschiedenis van het Japans voetbal heeft. Toch maar opletten voor Japan dus. En ook Uruguay is aan deze kant van de oceaan een te duchten tegenstander."

Hoe groter het nummer van de pot, hoe minder de Duivels voor het land moeten vrezen. Nu ja, op papier toch... "Noorwegen heeft natuurlijk Erling Haaland. Die gaat er tegen onze verdediging helaas toch een paar kunnen binnen trappen, denk ik dan maar."

"En Mo Salah zal in het shirt van Egypte altijd beter spelen dan in het shirt van Liverpool", aldus Vandenbempt, die zelfs in pot 4 nog gevaar ziet. "Zoals Italië, Turkije of Denemarken. Dat wil je toch liever niet."