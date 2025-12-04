Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar
Word fan van België! 2614

Vrijdag ontdekken de Rode Duivels hun tegenstanders op het WK in Noord-Amerika. België zit in pot 1, maar in de overige potten loert nog genoeg gevaar. Commentator Peter Vandenbempt schuift alvast enkele teams naar voren.

De Rode Duivels weten vrijdagavond tegen wie ze zullen spelen op het Wereldkampioenschap dat deze zomer doorgaat in Noord-Amerika. België zit in pot 1 en vermijdt op die manier al meteen de grootste vissen.

Maar in de andere potten zitten ook zware tegenstanders. Peter Vandenbempt denkt meteen aan Marokko in pot 2. "Dat is toch een land dat het uitstekend doet. Ook Colombia niet", gaat hij verder bij Sporza.

Vandenbempt waarschuwt voor stevige valkuilen in elke pot

"En ik heb ook gelezen - maar ik zag ze nog niet spelen - dat Japan de beste selectie in de geschiedenis van het Japans voetbal heeft. Toch maar opletten voor Japan dus. En ook Uruguay is aan deze kant van de oceaan een te duchten tegenstander."

Hoe groter het nummer van de pot, hoe minder de Duivels voor het land moeten vrezen. Nu ja, op papier toch... "Noorwegen heeft natuurlijk Erling Haaland. Die gaat er tegen onze verdediging helaas toch een paar kunnen binnen trappen, denk ik dan maar."

"En Mo Salah zal in het shirt van Egypte altijd beter spelen dan in het shirt van Liverpool", aldus Vandenbempt, die zelfs in pot 4 nog gevaar ziet. "Zoals Italië, Turkije of Denemarken. Dat wil je toch liever niet."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

18:00
1
Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

17:40
3
Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

12:40
19
Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

12:30
2
Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

17:09
15
Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen" Interview

Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"

17:00
KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

16:30
1
KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

16:00
1
'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

15:30
1
Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

15:45
Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag Reactie

Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag

15:15
Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

15:15
Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge Interview

Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

15:00
🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Reactie

🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt

14:30
3
Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

14:40
Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

14:20
LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

14:10
Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

14:15
'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

14:00
Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

12:00
Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

13:31
9
KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

13:00
"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent Reactie

"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent

12:15
1
Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

12:20
3
Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

12:00
17
🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Reactie

🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel

11:30
18
"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

10:00
6
DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

11:40
2
Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Reactie

Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet

10:55
3
Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

11:10
Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

11:00
Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

10:30
2
Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

10:15
Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

08:20
Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

09:40
Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

09:20

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar DenC DenC over Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie 1872 1872 over Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump Boktor Boktor over Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN Boktor Boktor over Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK King Side v13 King Side v13 over "Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Jérome Bele Bele Nfong Jérome Bele Bele Nfong over KRC Genk - Anderlecht: - .. .. over Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land Maneblussertje Maneblussertje over KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved