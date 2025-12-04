'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'


Konstantinos Karetsas groeit razendsnel uit tot een sleutelspeler bij KRC Genk. De 18-jarige sensatie strooit met assists, toont elke week zijn klasse en wekt steeds meer interesse van Europese topclubs.

Konstantinos Karetsas is laatste weken fantastisch bezig bij Racing Genk. Het 18-jarige toptalent gaf dit seizoen al 9 assists en scoorde één doelpunt. Voor Genk is hij van enorme waarde.

Dat kan later ook nog verzilverd worden wanneer de Griekse aanvaller een transfer maakt. Transfermarkt schat zijn waarde op 23 miljoen euro, maar de Limburgers mikken ongetwijfeld op meer.

Heel wat Europese topclubs stuurden scouts naar de Europa League-wedstrijd van Genk tegen Basel. Onder hen bijvoorbeeld Manchester City, dat al langer interesse toont.

Bayer Leverkusen denkt aan Karetsas

Maar ook Bayer Leverkusen was erbij, en zij zouden nu ook écht geïnteresseerd zijn. Kicker meldt namelijk dat de Duitse topclub aan Karetsas denkt, voor volgende zomer.

Lees ook... "Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"Onlangs vertelde het jonge talent zelf dat hij liefst in La Liga aan de slag zou gaan. Zijn keuze is uiteraard nog niet gemaakt, maar hij zal genoeg opties hebben wanneer hij wil vertrekken.

