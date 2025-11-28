Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent

Racing Genk pakte donderdag een sterke zege tegen FC Basel en staat stevig in de top 10 van de League Phase. Vooral Konstantinos Karetsas stal de show met een schitterend doelpunt.

Racing Genk boekte een knappe thuisoverwinning tegen FC Basel in de Europa League. De Limburgers staan negende in de League Phase en kunnen dus zelfs mikken op de top 8.

Met 10 op 15 doen ze het gewoon heel goed op Europees vlak. De speler die donderdagavond het meeste opviel was toch Konstantinos Karetsas. De 17-jarige pakte uit met een fenomenaal doelpunt.

Dit is voorlopig toch het mooiste doelpunt van zijn carrière. "Misschien wel ja, samen met die tegen KAA Gent. Die was gelijkaardig", vertelde hij eerder.

Topclubs sturen massaal scouts voor supertalent Karetsas

Karetsas had wel een reden om iets speciaals te doen. Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat er maar liefst 23 scouts op pad werden gestuurd om de jonge Griek aan het werk te zien.

Lees ook... Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière"›Onder hen Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City. Die laatstgenoemde zou al langere tijd interesse tonen. Wanneer Karetsas vertrekt bij Genk is nog niet geweten, maar het zal naar een topclub zijn, dat staat al vast.