Datum: 27/11/2025 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Cegeka Arena
Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas
Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 17 reacties
Foto: © photonews

De Europa League is de Jupiler Pro League niet en dat bewijst Racing Genk. Want hoe wisselvallig het wel niet gaat in eigen land, hoe goed het gaat in Europa. Thuis tegen FC Basel leek Genk bij de rust al de driepunter binnen te hebben maar werd het toch nog een spannend slot.

El Ouadhi bewijst meteen zijn waarde, Oh profiteert

Na de 0-1 nederlaag tegen KV Mechelen en het feit dat Racing Genk Europees thuis nog niet gewonnen had, had KRC Genk iets goed te maken bij de eigen supporters. Daar begonnen ze bijna direct mee maar na een dramatische inspeelpass van Metinho (ex-Lommel) konden Oh en Karetsas niet profiteren.

Op het kwartier was het wel raak voor de Limburgers. El Ouahdi, meteen in de basis na een lange blessure, maakte mee oorlog in de 16 en controleerde de bal eigenlijk te ver van zijn voet. Aan de kleine rechthoek pikte Oh echter het leer op om van dichtbij hoog en droog de 1-0 in doel te vlammen.

Ondanks het relatief vroege doelpunt waren kansen maar schaars. Beide ploegen leken te wachten op een foutje van de ander om dan te profiteren maar die foutjes kwamen er niet. In de slotfase van de eerste helft nam Basel het commando en balbezit over maar Van Crombrugge bedreigen zat er niet meer in.

Parel Karetsas

Aan de overkant lukte het Karetsas nog wel om in de blessuretijd Hitz te bedreigen. En hoe. De jonge Griek was al 45 minuten op zoek naar ruimte om uit te halen en werd uiteindelijk dan toch beloond. Van aan de rand van de 16 schilderde Karetsas de bal in de verste bovenhoek.

Maar Genk mocht niet denken dat de schaapjes op het droge waren want de bezoekers kwamen met een duidelijk plan uit de kleedkamer. De hoge druk zorgde ervoor dat Genk niet meer kon uitvoetballen en dat resulteerde dan ook in een snelle aansluitingstreffer.

Bibberen in tweede helft

Na een mindere uittrap van Van Crombrugge kwam Traore in balbezit. Hij zag dat Otele helemaal vrij stond op de linkerflank en daar ging het ook naartoe. De winger had alle tijd om de bal te controleren en de bal in de verste hoek voorbij Van Crombrugge te leggen.

De nervositeit steeg in de Cegeka Arena want Genk had in het openingskwartier van de tweede helft nog geenenkele kans bij elkaar kunnen voetballen. Enkele minuten na de 1-2 stond het zelfs bijna opnieuw gelijk maar het afstandsschot van Otele strandde op de paal.

Dichtbij Van Crombrugge kwam Basel niet meer meteen na die bal tegen de paal maar de Genkse benen bobberden wel, niet van de koude. Ook omdat er niet geprofiteerd werd in de omschakeling. Heymans, Adedeji en Hrosovsky konden allemaal de score opnieuw verder uitdiepen maar verzaakten.

De gelijkmaker viel nog bijna in het absolute slot wanneer Agbonifo een afvallende bal meteen op de slof nam maar Van Crombrugge kroonde zich uiteindelijk tot matchwinnaar met een geweldige save op de knal van de ingevallen spits.

Eind goed al goed voor Genk na een wedstrijd met twee gezichten maar waarin de drie punten wel behaald worden. Zo prijkt Genk toch mooi met 10/15 op een negende plaats in het Europa League-klassement. Binnen drie weken trekken ze naar Denemarken voor een duel met co-leider Midtjylland.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 6.6 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/19 (26.3%)
El Ouahdi Zakaria A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Smets Matte   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 59/65 (90.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Medina Yaimar 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 57/68 (83.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Hrosovský Patrik 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Heynen Bryan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 51/59 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Karetsas Konstantinos  90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/45 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 22
Heymans Daan A   75' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Sor Yira Collins 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Oh Hyun-Gyu 75' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Steuckers Jarne 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0' 6.4  
Bibout Aaron 0'  
Sattlberger Nikolas 15' 6.5 -
  • Sleutelpasses: 1
Lawal Tobias 0'  
Mirisola Robin 15' 6.6 -
  • Schoten op doel: 0/1
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah   45' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Palacios Adrian 0' 6.7  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 15' -
 

FC Basel FC Basel
Hitz Marwin 90' 7.1 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Tsunemoto Keigo 79' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Daniliuc Flavius 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 80/87 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
Adjetey Jonas 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 66/74 (89.2%)
Schmid Dominik 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 54/61 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Bacanin Andrej 79' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 34/43 (79.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Metinho 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 71/79 (89.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Traore Benie A   90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Leroy Leo 60' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Otele Philip 87' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Broschinski Moritz 60' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Ajeti Adonis 0'  
Cissé Moussa 0'  
Vouilloz Nicolas 0'  
Koindredi Koba 11' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Agbonifo Jeremy 30' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Shaqiri Xherdan 11' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Salvi Mirko 0'  
Spycher Tim 0'  
soticek marin 3' 6.1  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Salah Ibrahim 0'  
Ajeti Albian 30' 6.3 -
Leon Barisic Adrian 0'  
Rüegg Kevin 0'  
Cissé Momo 0'  
Herbeleef KRC Genk - FC Basel
