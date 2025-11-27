Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas

De Europa League is de Jupiler Pro League niet en dat bewijst Racing Genk. Want hoe wisselvallig het wel niet gaat in eigen land, hoe goed het gaat in Europa. Thuis tegen FC Basel leek Genk bij de rust al de driepunter binnen te hebben maar werd het toch nog een spannend slot.

El Ouadhi bewijst meteen zijn waarde, Oh profiteert

Na de 0-1 nederlaag tegen KV Mechelen en het feit dat Racing Genk Europees thuis nog niet gewonnen had, had KRC Genk iets goed te maken bij de eigen supporters. Daar begonnen ze bijna direct mee maar na een dramatische inspeelpass van Metinho (ex-Lommel) konden Oh en Karetsas niet profiteren.

Op het kwartier was het wel raak voor de Limburgers. El Ouahdi, meteen in de basis na een lange blessure, maakte mee oorlog in de 16 en controleerde de bal eigenlijk te ver van zijn voet. Aan de kleine rechthoek pikte Oh echter het leer op om van dichtbij hoog en droog de 1-0 in doel te vlammen.

Ondanks het relatief vroege doelpunt waren kansen maar schaars. Beide ploegen leken te wachten op een foutje van de ander om dan te profiteren maar die foutjes kwamen er niet. In de slotfase van de eerste helft nam Basel het commando en balbezit over maar Van Crombrugge bedreigen zat er niet meer in.

Parel Karetsas

Aan de overkant lukte het Karetsas nog wel om in de blessuretijd Hitz te bedreigen. En hoe. De jonge Griek was al 45 minuten op zoek naar ruimte om uit te halen en werd uiteindelijk dan toch beloond. Van aan de rand van de 16 schilderde Karetsas de bal in de verste bovenhoek.

Maar Genk mocht niet denken dat de schaapjes op het droge waren want de bezoekers kwamen met een duidelijk plan uit de kleedkamer. De hoge druk zorgde ervoor dat Genk niet meer kon uitvoetballen en dat resulteerde dan ook in een snelle aansluitingstreffer.

Bibberen in tweede helft

Na een mindere uittrap van Van Crombrugge kwam Traore in balbezit. Hij zag dat Otele helemaal vrij stond op de linkerflank en daar ging het ook naartoe. De winger had alle tijd om de bal te controleren en de bal in de verste hoek voorbij Van Crombrugge te leggen.

De nervositeit steeg in de Cegeka Arena want Genk had in het openingskwartier van de tweede helft nog geenenkele kans bij elkaar kunnen voetballen. Enkele minuten na de 1-2 stond het zelfs bijna opnieuw gelijk maar het afstandsschot van Otele strandde op de paal.

Dichtbij Van Crombrugge kwam Basel niet meer meteen na die bal tegen de paal maar de Genkse benen bobberden wel, niet van de koude. Ook omdat er niet geprofiteerd werd in de omschakeling. Heymans, Adedeji en Hrosovsky konden allemaal de score opnieuw verder uitdiepen maar verzaakten.

De gelijkmaker viel nog bijna in het absolute slot wanneer Agbonifo een afvallende bal meteen op de slof nam maar Van Crombrugge kroonde zich uiteindelijk tot matchwinnaar met een geweldige save op de knal van de ingevallen spits.

Eind goed al goed voor Genk na een wedstrijd met twee gezichten maar waarin de drie punten wel behaald worden. Zo prijkt Genk toch mooi met 10/15 op een negende plaats in het Europa League-klassement. Binnen drie weken trekken ze naar Denemarken voor een duel met co-leider Midtjylland.