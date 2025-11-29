Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag

In de Europa League draait Racing Genk mooi mee met 10/15 maar in de eigen competitie gaat het maar zeer moeilijk voor Racing Genk. Trainer Thorsten Fink gaat op zoek naar antwoorden.

Dubbele punten, driedubbel wedstrijdaantal

Tien punten na 5 wedstrijden, dat is geen onaardige reeks in Europa. In de Jupiler Pro League heeft Racing Genk dan wel dubbel zoveel punten, maar ook drie keer zoveel wedstrijden gespeeld.. En dat terwijl de Europa League toch wel van een ander kaliber zou moeten zijn. Toch zette Genk knappe zeges neer op verplaatsing bij Braga en Rangers, én thuis tegen FC Basel. In de competitie ging het vorig weekend dan weer mis, met een thuisnederlaag tegen KV Mechelen.

"In Europa kunnen we wat meer vanuit de omschakeling spelen en dat ligt ons wel", verklaarde Thorsten Fink op de persconferentie na de 2-1 overwinning tegen het Zwitserse FC Basel. "Omdat we wellicht wat minder balbezit zouden hebben, wou ik met Sor druk zetten op de counter omdat hij enorm snel is."

Balbezit

Balbezit, daar ligt wellicht wel de sleutel voor Fink en KRC Genk. in de eigen competitie staat Genk absoluut bovenaan het balbezitklassement met gemiddeld 64% per wedstrijd. Dat is 2% meer dan Club Brugge en maar liefst 10% meer dan nummer 3 KAA Gent. In Europa hebben de Limburgers gemiddeld 47% balbezit.

Lees ook... Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist›"Misschien moeten we zondag tegen OH Leuven ook maar eens beginnen counteren", lachte Fink duidelijk groen. Het zal de Duitser ook enorm frustreren dat ze ondanks bijna 2/3e balbezit pas op een gedeelde 8e plaats staan halverwege het klassement. Want in België zullen de niet-topploegen de bal toch aan Genk laten. En tegelijkertijd zullen ze in de Cegeka Arena hun balbezitspel wel blijven spelen.

Maar het moet toch wel beginnen doordringen bij Fink en co dat ze tegen topploegen in België misschien toch eens een keertje vanuit de reactie moeten proberen voetballen. Als ze zich bij de top 6 kunnen scharen na de terugronde, kunnen ze het experiment daar starten?